Radsport: Primoz Roglic hat die vierte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen und damit das Rote Trikot übernommen. Die erste Bergankunft entschied er im Sprint einer stark dezimierten Favoritengruppe vor Lennert van Eetvelt für sich.

Roglic gelingt der Doppelschlag

Diese anspruchsvolle Bergankunft liegt ihm einfach. Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) hat die vierte Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden. Damit übernimmt der Slowene auch das Rote Trikot. Er führt nun mit acht Sekunden vor Joao Almeida (UAE), der heute sichtlich Probleme hatte, den Angriffen zu folgen. Doch der Portugiese bewies einmal mehr, dass er immer wieder zurückkommen kann und nur schwer langfristig abzuhängen ist. Als stark erwies sich auch Lennert van Eetvelt (Lotto – Dstny). Der junge Belgier trat kurz vor dem Ziel an wähnte sich schon als Sieger. Er jubelte – doch dann fuhr Roglic doch noch vorbei. Auch Österreichs Felix Gall (Decathlon – Ag2r La Mondiale) war unter den Besten. Auf dem 170,5 Kilometer langen Teilstück von Plasencia zum Pico Villuercas galt es vier Bergwertungen zu absolvieren. Scharfrichter für die Top-Favoriten auf das Rote Trikot war der Schlussanstieg. Der Pico Villuercas ist insgesamt zwar nur 14,6 Kilometer lang und im Durchschnitt 6,2 Prozent steil, aber über eine Länge von 2,9 Kilometern erstreckt sich dieser schier endlose Berg mit satten 13,4 Steigungsprozenten.

Moniquet übernimmt das Bergtrikot

Lange konnte eine fünfköpfige Auseißergruppe das Renngeschehen bestimmen. Bruno Armirail (Decathlon – Ag2r La Mondiale), Sylvain Moniquet (Lotto – Dstny), Filippo Zana (Jayco – AlUla), Pablo Castrillo (Kern Pharma) und Mikel Bizkarra (Euskaltel – Euskadi) bekamen einen Vorsprung von mehreren Minuten zugesprochen. Die Bergwertungen am Puerto de Cabezabellosa und dem Alto de Piornal entschied Moniquet für sich. Damit wird er morgen im Bergtrikot an den Start gehen. Gemeinsam mit Zana und Bizkarra wurde er jedoch bereits 30 Kilometer vor dem Ziel gestellt. Armirail und Castrillo wehrten sich noch bis in den Schlussanstieg hinein, hatten jedoch gegen das Tempodiktat – vor allem von Bora – hansgrohe – keine Chance auf den Tagessieg.