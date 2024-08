Radsport: Ben O’Connor hat sich zurückgemeldet. Der Australier gewann die sechste Etappe der Vuelta a Espana und übernimmt damit das Rote Trikot des Gesamtführenden.

O’Connor nimmt Roglic das Rote Trikot ab

Paukenschlag bei der Vuelta a Espana. Auf der 185,5 Kilometer langen sechsten Etappe von Jerez de la Frontera nach Yunquera wurde die Gesamtwertung der Spanien-Rundfahrt ordentlich durcheinander gewirbelt. Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) gelang durch eine erfolgreiche Flucht nicht nur der Tagessieg, sondern auch der Sprung auf Rang eins in der Gesamtwertung. Nach einem lange umkämpften Start konnten sich 33 Fahrer vom Hauptfeld lösen. Später formierte sich eine Verfolgergruppe um Florian Lipowitz (Bora – hansgrohe), weshalb die Mannschaft um Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) nicht zwingend hinterher fuhr. So verlor der Slowene über sechs Minuten auf den Tagessieger aus Australien – und liegt nun über vier Minuten hinter ihm in der Gesamtwertung. Hat sich der Raublinger Rennstall heute verpokert?