Radsport: Primoz Roglic hat die achte Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden. Der Slowene gewann den Bergauf-Sprint vor dem Spanier Enric Mas. Da er auch Leader Ben O’Connor distanzierte, konnte er einige Sekunden in der Gesamtwertung aufholen.

Roglic holt sich den Etappensieg

Die achte Etappe der Vuelta a Espana geht an Primoz Roglic (Bora – hansgrohe). Der Slowene forcierte das Tempo im Schlussanstieg mehrfach, bis er Leader Ben O’Connor (Decathlon Ag2r La Mondiale) schließlich distanzieren konnte. Im Mann gegen Mann Duell behielt er nach 159 Kilometern von Úbeda nach Cazorla gegenüber Enric Mas (Movistar) souverän die Oberhand. Stark präsentierte sich der Österreicher Felix Gall (Decathlon Ag2r La Mondiale). Durch seine Helferdienste verlor Leader Ben O’Connor (Decathlon Ag2r La Mondiale) nur wenig Zeit. Einen rabenschwarzen Tag hingegen erlebte Joao Almeida (UAE). Der Portugiese fiel aus der Favoritengruppe schon zu Beginn des Schlussanstiegs zurück. Damit dürfte sich seine Mission Gesamtsieg erledigt haben.

Keine Chance für die Ausreißer

Lange durfte die Fluchtgruppe von einem grandiosen Erfolg träumen. Mit Sam Oomen (Lidl – Trek), Luca Vergallito (Alpecin – Deceuninck), Oier Lazkano (Movistar), Mathis Le Berre (Arkéa – B&B Hotels), Ion Izagirre (Cofidis), Mauro Schmid (Jayco – AlUla), Gijs Leemreize (dsm-Firmenich – PostNL) und Harold Tejada (Astana) konnten sich acht Fahrer einen passablen Vorsprung erarbeiten. Als es in den Schlussanstieg hinein ging, hatte die Gruppe noch einen Vorsprung von knapp mehr als einer Minute. Durch das hohe Tempo in der Gruppe der Favoriten hatten sie so keine Chance um den Tagessieg mitzufahren.