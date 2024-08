Das neue Santa Cruz Bronson

Fünfte Generation mit deutlichen Veränderungen am Hinterbau:

Produktnews: Die fünfte Generation des Santa Cruz Bronson kommt in die Shops – und mit ihr ein neues Layout und eine weiterentwickelte Geometrie. Besonders beim Hinterbau haben die Designer deutliche Veränderungen vorgenommen. Beibehalten wurde hingegen das MX Wheel Konzept, das auch schon beim Bronson 4 zum Einsatz kam.

Das Santa Cruz Bronson richtet sich an alle Rider, die mit dem Bike alles machen möchten: von gepflegten Flowtrails bis zu ausgewaschenen Anliegern, von alpinen Abfahrten bis zum Hometrail. Mit dem neuen Modell kommt jetzt bereits die fünfte Generation des Hardcore-Allrounders in die Shops. Auch wenn es ähnlich aussieht wie die Vorgänger, wurden doch deutliche Veränderungen vorgenommen.

Besonders beim Hinterbau haben die Designer ordentlich Hand angelegt und den Anti-Squat weiter gesenkt. Die Höhe des Anti-Squat-Wertes ist ein wesentlicher Parameter bei der Entwicklung eines hochwertigen Fahrwerks. Aus diesem Grund wurde das Aussehen des Bronson angepasst und die Form des Rahmens weiterentwickelt. Die Position des LowerLinks und des Dämpfers wurde nach vorne unten im Rahmen versenkt, um den gewünschten Grad an Anti-Squat zu erreichen. Angepasst wurde ebenfalls die Geometrie. Durch die etwas längeren Kettenstreben sitzt der Rider jetzt zentraler im Rad. In Kombination mit dem Fahrwerk soll das Bronson so die Energie auf den Trail bringen und gleichzeitig für ein kontrolliertes und stabiles Fahrverhalten sorgen.

Das neue Bronson wird nur mit Carbon-Rahmen angeboten und ist in den Größen S bis XXL in fünf Ausstattungsvarianten ab sofort erhältlich. Preislich geht es bei 5.499 Euro los, für das Top-Modell CC X0 AXS RSV mit Fox Factory Federelementen, SRAM Maven Silver Bremsen und Reserve 30 HD Laufrädern müssen 9.999 Euro investiert werden.

Web: www.santacruzbicycles.com