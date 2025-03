Das neue Canyon Exceed 2025

Produktnews: Das Canyon Exceed Hardtail hat in den letzten 10 Jahren in der Cross-Country Rennszene ordentlich Staub aufgewirbelt. Der wachsende technische Anspruch moderner XC Strecken schiebt Hardtails allerdings immer mehr auf das Abschiebegleis – Fullies werden das Setup der Wahl. Für die neue Saison kommt das Canyon Exceed 2025 daher mit neuer Attitüde.

Laut Canyon ist das neue Exceed vielseitiger und leistungsfähiger als je zuvor, mit mehr Kontrolle bergab und mehr Vertrauen in technischem Gelände. Der flachere 67° Lenkwinkel, der 10 mm längere Reach, der angepasste Radstand und die niedrigere Überstandshöhe sollen für eine Extraportion Stabilität sorgen, wenn das Tempo angezogen wird. Um den Komfort zu steigern, hat Canyon die Steifigkeit des Hinterbaus reduziert, sodass das Heck in ruppigen Passagen besser spurt und mehr Laufruhe in technischem Gelände bietet.

Das Bike ist mit Canyons ikonischer VCLS-Sattelstütze ausgestattet, wobei der neue 31,6 mm Durchmesser zukünftige Upgrades von Vario-Stützen mit größerem Durchmesser ermöglicht. Die patentierte VCLS-Stütze aus Carbon im Spitzenmodell Exceed CF 9 absorbiert Stöße sowie Vibrationen und soll so maximalen Komfort bei effizienter Kraftübertragung gewährleisten – laut Canyon ein echtes „Soft-Tail“-Gefühl ohne Performance-Einbußen.

Canyon Exceed 2025 für Bikepacking-Touren

Mit größeren Trinkflaschen und besser sitzenden Rahmentaschen ist das Exceed noch besser für lange Touren gerüstet. Dank durchdachter Befestigungspunkte können bis zu drei 750 ml Trinkflaschen montiert werden (außer bei Größe XS). Die dritte Trinkflaschenhalterung kann auch als Werkzeugaufbewahrung genutzt werden. Der optimierte Rahmen bietet ebenfalls Platz für große Rahmentaschen. Ein weiteres Highlight ist der integrierte Stauraum im Unterrohr.

Weitere Features sind unter anderem das universelle Schaltauge (UDH) und die 12 mm Steckachse für einfachere Wartung und höhere Kompatibilität. Die IPU von Canyon verhindert ein Überdrehen des Lenkers und schützt das Oberrohr vor Beschädigung. Mehr Volumen für besseren Grip und Kontrolle bietet die Reifenfreiheit bis 2,4 Zoll. Erhältlich ist das Canyon Exceed 2025 in fünf unterschiedlichen Modell-Varianten vom CF 9 für 4.999 Euro bis zum CF 5 für 1.999 Euro.

Web: www.canyon.com