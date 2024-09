Produktnews: Der aus Erding stammende Hersteller Minerva-AS hat mit seinem AirRide-Rucksack ein Produkt geschaffen, welches in puncto Sicherheit und Technologie neue Maßstäbe setzen soll. Der neue AirRide Fahrradairbag verspricht: Bei einem Unfall stürzt der Radfahrer nicht ungeschützt auf den Asphalt, sondern fällt mit Kopf und Oberkörper in eine schützende Airbagschicht. Nach der Auslösung kann der „Made in Bavaria“ Airbag vom Nutzer zusammengefaltet und der Inflator ausgetauscht werden.

Mit dem AirRide Fahrradairbag-Rucksack sollen sich Fahrradfahrer auf einen zuverlässigen Begleiter freuen, der im Ernstfall Leben retten kann. In ihrem neuesten Modell der MASE Airding-Serie vereint die innovative Firma Minerva-AS aus Erding nach eigenen Angaben fortschrittliche Technologie mit angenehmen Tragekomfort und umfassendem Schutz bei Stürzen. Durch den Airbag soll der Radfahrer bei einem Unfall nicht ungeschützt auf den Asphalt stürzen, sondern mit Kopf und Oberkörper in eine schützende Airbagschicht fallen. Der Fahrradairbag wiegt laut Hersteller nur 1200 Gramm, hinzu kommt noch ein austauschbarer Inflator. Besonders erwähnenswert ist die blitzschnelle Aufblaszeit von nur 150 Millisekunden.

Die Sensoren des AirRide messen 300-mal pro Sekunde die Position, Beschleunigung und Bewegungen des Fahrradfahrers. Ein speziell entwickelter Algorithmus analysiert diese Daten kontinuierlich und erkennt potenzielle Stürze. Im Falle eines Unfalls wird der Airbag automatisch ausgelöst und schützt so effektiv vor Verletzungen. Mit einer langen Akkulaufzeit von 30 Stunden nach Schließen der Aktivierungsschnalle soll der AirRide auch auf längeren Touren zuverlässig einsatzbereit sein. Nach einer Auslösung lässt sich der Airbag vom Nutzer wieder zusammenfalten. Für eine erneute Inbetriebnahme muss dann noch der Inflator ausgetauscht werden.

Während der AirCruise für gewohnheitsmäßige Nichthelmträger empfohlen wird, sind der AirTour und AirRide eine Ergänzung zum Helm. Der AirRide hebt sich vom AirTour durch den zusätzlichen Schulterschutz ab. Für Rennradfahrer mit besonderem Schutzbedürfnis ist der AirRide ideal, während gewichtsoptimierte Fahrer eher zum AirTour greifen. Der AirRide eignet sich für verschiedenste Einsatzbereiche, egal ob in der Stadt, beim Triathlon oder auf langen Radtouren. Auch Mountainbiker, die die sich in Cross-Country-, AllMountain- oder Marathon-Disziplinen bewegen, kommen mit diesem Fahrradairbag-Rucksack auf ihre Kosten.

Erhältlich ist der AirRide Fahrradairbag-Rucksack in zwei Größen ab sofort für einen UVP von 799,00 Euro im Online-Shop von Minerva AS oder im Fachhandel.

Web: www.mase-safety.com