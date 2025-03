Verlosung: Seit fast 30 Jahren steht Chrome Industries für hochwertige, funktionale und stylische Produkte, die speziell für urbane Abenteurer und Profi-Fahrradkuriere entwickelt wurden. Mit der aktuellen Neuauflage des beliebten Warsaw-Rucksacks in einer leichteren, kompakteren 30-Liter-Version bringt Chrome eine wahre Ikone in optimierter Form zurück.

Der Chrome Warsaw 30L trotzt jeder Wetterlage dank seines robusten und umweltfreundlichen Materials. Das 1050D Bluesign-geprüfte, recycelte Nylon und das 1680D Bluesign-geprüfte, PU-laminierte Nylon sorgen bei den Modellen Sage und Black für hohe Strapazierfähigkeit, während das Modell Black XRF durch ein 3-Lagen-Laminat aus recyceltem 210D Bluesign-geprüftem Nylon und Polyester mit einem TPU-Reflektor-Panel auf der Front hervorsticht. Ergänzt wird dies durch das wasserundurchlässige Innenfutter aus 210D recyceltem Nylon mit TPA-Laminat und 500D TPE Tarp, das den Inhalt zuverlässig schützt.

Die große Frontklappe verbirgt ein durchdachtes Aufbewahrungssystem mit einem geräumigen Toplader-Hauptfach. Zudem bietet der Warsaw 30L ein gepolstertes Reißverschlussfach für Laptops bis zu 16 Zoll, zwei Magnetverschlussfächer sowie ein weiteres verstecktes Reißverschlussfach für Wertsachen. Diese clevere Aufteilung ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Utensilien und sorgt für einen sicheren Halt.

Der Warsaw 30L bietet weit mehr als nur Stauraum. Reflektor-Streifen oder -Panels sorgen für eine verbesserte Sichtbarkeit im Straßenverkehr, während die großzügig geschnittenen Seitentaschen ideal für Trinkflaschen geeignet sind. Modulartaugliche Kompressionsriemen an den Seiten und der Unterseite ermöglichen eine kompakte Form und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, zusätzliche Ausrüstungsgegenstände wie Helm, Yogamatte oder Tourenski sicher zu transportieren.

Für höchsten Tragekomfort ist der Warsaw 30L mit einem gepolsterten Rückenbereich, verstellbaren und gepolsterten Schultergurten sowie einem stabilisierenden Brustgurt ausgestattet. Trotz seiner robusten Bauweise bleibt das Gewicht mit etwa 1.100 Gramm angenehm leicht und sorgt für ein komfortables Tragegefühl – selbst bei voller Beladung.

Ob als täglicher Pendler-Begleiter, treuer Partner für Fahrradkuriere oder für mehrtägige Städtetrips – der Warsaw 30L ist eine vielseitige Lösung für aktive Menschen. Mit seinen kompakten Maßen von 30,5 cm Breite, 48,3 cm Höhe und 15,9 cm Tiefe bietet er 30 Liter Stauraum. Verfügbar in drei Farben – Sage, Black und Black XRF – startet der Preis bei 160 Euro, während das Modell Black XRF für 180 Euro erhältlich ist.

Ein weiterer Pluspunkt: Chrome bietet eine lebenslange Garantie sowie einen professionellen Reparaturservice für seine Taschen. Damit ist der Warsaw 30L eine nachhaltige Investition für all jene, die in der Stadt oder auf Reisen maximalen Komfort, durchdachtes Design und Langlebigkeit schätzen.