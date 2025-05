Deuter Rogla 5 westenartiger Leichtrucksack für MTB und Gravel

Produktnews: Ambitionierte Gravel- und Cross-Country-Biker sitzen sehr sportlich im Sattel. In Fahrsituationen, in denen minimales Gewicht und maximale Bewegungsfreiheit gefordert sind, wirken herkömmliche Touren- oder Enduro-Rucksäcke allerdings völlig überdimensioniert. Der entscheidende Vorteil des neuen Deuter Rogla 5 gegenüber herkömmlichen Bike-Rucksäcken: Er soll sich durch sein westenartiges Design wie eine zweite Haut aerodynamisch an den Körper anschmiegen.

Westenartige Rucksäcke sind bei Trailrunnern längst Standard. Nun setzen sich die praktischen Leichtrucksäcke auch immer mehr bei Radsportlern durch. Mit dem Rogla 5 bietet Deuter eine Lösung für sportliche, ausdauerorientierte Gravel- und Cross-Country-Biker. Er bietet Platz für eine 2 Liter-Trinkblase und alles andere, was man auf langen sportlichen Tagestouren mit minimalistischer Ausrüstung braucht. Das Gewicht des Rucksacks liegt laut Deuter gerade mal bei 350 Gramm.

Individuell verstellbare Brustgurte und der justierbare seitliche, elastische Rippengurt ermöglichen es, den Rogla 5 exakt an die Körperform anzupassen. So lässt es sich befreit atmen, wenn das Tempo ans Limit geht. Der Rogla 5 eignet sich nach Angaben daher auch perfekt für MTB- und Gravel-Rennen sowie Bike-Marathons. Die westenartige Passform stellt sicher, dass der einfache Zugriff zu den Trikottaschen am Rücken immer möglich ist.

Luftdurchlässige Schulterträger sowie ein gewichtsoptimiertes Rückensystem mit atmungsaktivem Mesh-Material und Belüftungsschlitzen sollen eine effektive Ventilation am Oberkörper gewährleisten. Separate Taschen an den Trägern ermöglichen einen schnellen Zugriff auf Smartphone, Riegel oder Gels. Selbst an eine Brillenhalterung, eine Luftpumpenhalterung und eine Helmfixierung haben die Designer gedacht.

Wie bei anderen aktuellen Deuter Rucksäcken wird auch der Rogla 5 ohne PFAS hergestellt. Das Bluesign-Produkt ist in puncto Nachhaltigkeit also eine gute Wahl. Das zeigen die Zertifizierungen der Labels Grüner Knopf und ClimatePartner. Erhältlich ist der westenartige Leichtrucksack zum Preis von 100,00 Euro in grove-ivy (grün) oder graphite-shale (grau). Deuter empfiehlt den Rucksack für eine Körpergröße von 170 bis 195 cm.

Web: www.deuter.com