Verlosung: Die Raptor- und Raven-Serien von Osprey bieten speziell für Mountainbiker entwickelte Rucksäcke mit durchdachten Funktionen und hohem Tragekomfort. Während die Raptor-Serie auf männliche Fahrer zugeschnitten ist, richtet sich die Raven-Serie an weibliche Bikerinnen. Beide Serien umfassen Modelle mit unterschiedlichen Volumina, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Osprey Raptor-Serie: Für den ambitionierten Mountainbiker

Die Raptor-Serie bietet Rucksäcke mit einem Volumen von 10 bis 14 Litern. Der Osprey Raptor 14 ist ein hochwertiger Mountainbike-Rucksack mit einem Fassungsvermögen von 14 Litern, ideal für ganztägige Touren auf anspruchsvollen Trails. Er verfügt über eine integrierte 2,5-Liter-Hydraulics™ LT-Trinkblase mit direktem Reißverschlusszugang und magnetischer Befestigung am Brustgurt für einfachen Zugriff während der Fahrt. Die AirScape™-Rückenplatte mit geriffeltem Schaumstoff sorgt für optimale Belüftung und hält die Last nah am Körper, während der BioStretch™-Schultergurt und der Airmesh-Hüftgurt Stabilität und Komfort gewährleisten. Zusätzliche Funktionen wie die LidLock™-Helmbefestigung, eine herausnehmbare Werkzeugrolle und reflektierende Grafiken erhöhen die Funktionalität und Sicherheit auf dem Trail.

Für Fahrer, die zusätzlichen Schutz suchen, bietet der Raptor Pro einen integrierten D3O® BP4 Full Back CE Level 1 Rückenprotektor. Mit 18 Litern Volumen bietet er ausreichend Platz für Ausrüstung und verfügt über spezielle Befestigungen für Integralhelme und Schoner.

Osprey Raven-Serie: Speziell für Mountainbikerinnen entwickelt

Die Raven-Serie ist das weibliche Pendant zur Raptor-Serie und bietet ähnliche Funktionen, jedoch mit einer frauenspezifischen Passform. Der Raven 10 verfügt über ein 2,5-Liter-Trinksystem und bietet mit 10 Litern Volumen ausreichend Platz für Tagesausflüge. Der Rucksack ist mit einer kratzfreien Reißverschlusstasche für Sonnenbrillen und Elektronik sowie dehnbaren Mesh-Hüftgurttaschen für schnellen Zugriff auf wichtige Gegenstände ausgestattet.

Für Bikerinnen, die mehr Stauraum benötigen, bietet der Raven 14 ein größeres Volumen bei ähnlichen Funktionen. Beide Modelle verfügen über die LidLock™-Helmbefestigung und reflektierende Grafiken für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit auf dem Trail. Er beinhaltet ebenfalls eine 2,5-Liter-Hydraulics™ LT-Trinkblase und verfügt über die AirScape™-Rückenplatte für hervorragende Belüftung. Der speziell geformte Schultergurt und der Airmesh-Hüftgurt sind an die weibliche Körperform angepasst und bieten somit maximalen Komfort und Stabilität. Features wie die LidLock™-Helmbefestigung, die herausnehmbare Werkzeugrolle und reflektierende Elemente sorgen für zusätzliche Funktionalität und Sicherheit während der Fahrt.

Gewinne einen von sechs Osprey Bike Rucksäcken

Beide Serien zeichnen sich durch hochwertige Materialien, durchdachte Organisation und hohen Tragekomfort aus, um den Anforderungen von Mountainbikern und -bikerinnen gerecht zu werden. Gewinne wahlweise einen von sechs Osprey Raven 14 oder Raptor 14 Modellen.

Rechtliches Osprey Bike Rucksäcke Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Osprey) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Osprey ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]

Teilnahmeschluss: 21. April 2025