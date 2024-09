Bike & Climb Sportfotoworkshop im Engadin zu gewinnen

Verlosung: Biken oder Klettern, draußen in der Natur, von einer fantastischen Bergwelt umgeben und in Begleitung zweier Profi-Fotografen – das sind die Zutaten für den Sportfotoworkshop im Engadin. Im Rahmen dieses Workshops können Hobby und Beruf auf fantastische Art und Weise miteinander kombiniert werden. Deuter und das Hotel Palü verlosen für dieses besondere Event einen Platz vom 18. bis 20. Oktober.

Mountainbiken oder Klettern im wunderschönen Engadin und gleichzeitig die schönsten Sportmomente mit der Kamera festhalten – und alles das in Begleitung von Experten. Der Bike & Climb Sportfotoworkshop im Engadin ist mehr als ein Fotokurs, denn er verspricht gleichzeitig ein echtes Outdoor-Abenteuer auf dem Bike oder beim Klettern. Die Profi-Fotografen Hugo Vincent und Stefan Voitl sind mit dabei und weihen in die Geheimnisse des perfekten Sportbildes ein und garantieren schönste Bike- und Kletteraufnahmen. Finn Koch, deuter Pro Team Athlet und Bergführer ist für die Sicherheit der Kletterer verantwortlich und macht auch vor der Kamera eine gute Figur. An den gemeinsamen Abenden gibt es Workshops zur Bildkomposition und Bildbearbeitung.

Zusammen mit einem Bergführer und Profifotografen werden im Bike & Climb Sportfotoworkshop die Techniken erlernt, um die besten Kletteraufnahmen zu machen. Grundlegende fotografische Skills und Begeisterung für das Mountainbiken sind ebenfalls gefragt. Ein professioneller Fotograf begleitet die Teilnehmenden auf schönen Trails in einer einzigartigen Berglandschaft mit Tiefblick. Benötigt wird die eigene Fotoausrüstung vom Handy bis zur Profikamera. Vorkenntnisse in der Fotografie und grundlegende Kletterskills sind bei dem Workshop von Vorteil. Der Workshop ist für alle, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in der Outdoor-Sportfotografie verbessern und spezifizieren möchten und zugleich Spaß am Biken oder Klettern haben. Im Zeitraum vom 09. bis 23. September verlost deuter noch einen Platz für diesen sportlichen Fotoworkshop im Engadin.

Web: www.deuter.com