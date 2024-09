EVOC Explorer Pro 26 und 30 im Test: Am Anfang gab es einen Wunsch nach Sicherheit, es folgte ein Konzept und im Laufe der Evolution entstand im Jahr 2008 die Marke EVOC (Der Name steht für die Evolution und das Konzept). Heute, knapp 16 Jahre später, ist EVOC weltweit bekannt und steht für hochwertige, sportliche Rucksäcke, Taschen und Gepäck mit besonderem Fokus auf kompromisslosen Schutz von Mensch und Material.

Im Bezug auf Nachhaltigkeit rührt EVOC nicht die große Werbetrommel und pflasterst seine Produkte nicht mit Zertifikatsnachweisen. Die Münchner gehen vielmehr mit der Thematik sehr sensibel um und setzen in ihren Entwicklungsschritten vermehrt auf ressourcenschonende Materialien, zudem sieht sich das Unternehmen in der sozialen Verantwortung und fördert Projekte zum Schutz von Mensch und Natur.

Daten zu EVOC Explorer Pro 26 / 30

Packvolumen 26 L oder 30 L Rückenbelüftung Ja Regenhülle Ja Reflektoren Ja Trinkblasenkompatibel Ja bis 3L Helmhalterung Ja Features -Helmhalterung

-Signalpfeife

-Separater Waschbeutel

Nachhaltigkeit Keine Angabe Abmessung 30L: 53 / 27 / 19 cm (H/B/T)

26L: 48 / 27 / 19 cm (H/B/T) Gewicht 30L: 1360g

26L: 1250g Farbe 30L: Schwarz, Grau

26L: Schwarz, Blau/Grau Preis UVP 240 Euro

Body Hugging Konzept

EVOC hat die Explorer Pro Rucksäcke gezielt für Mehrtagestouren für ambitionierten Herausforderungen, wie eine TransAlp konzipiert. Dabei kommt auch bei diesem Rucksack ihr Body Hugging Konzept, bei dem eine möglichst körpernahe Positionierung mit einer großflächigen Gewichtsverteilung auf den Hüften stattfindet, zum Einsatz. Mit diesem Konzept soll der Explorer Pro auch auf Trails neben Stabilität auch Komfort und Kontrolle bieten. Den Explorer Pro gibt es in zwei baugleichen Größen, die 26 Liter für kleinere Fahrer mit einer Rückenlange bis 43cm und 30 Liter Version für Rückenlängen bis 56cm. In unserem Test haben wir uns beide Versionen angeschaut.

Super Zugriff dank tiefgezogene Reisverschlüsse

Wer EVOC Rucksäcke kennt, der weiß, dass die Teile für harte Einsätze gebaut sind. Auch beim Explorer Pro geht EVOC hier keine Kompromisse ein, der Rucksack ist robust aufgebaut und sehr gut verarbeitet. Dabei machen die verarbeiteten Materialen einen sehr hochwertigen Eindruck. Was die Fachaufteilung betrifft, so kommt der Explorer ganz klassisch daher. An der Front gibt es ein Organiser-Fach, das sich vollständig aufklappen lässt. Hier findet alles Platz was ihr an Tools benötigt, sehr gut ist die extra Halterung für die Luftpumpe. Über dem Organiser findet ihr das Brillenfach, das EVOC typisch an der Vorderseite mit Fleece ausgekleidet ist. Dank zwei kleinen Netztaschen können hier weitere kleinere Dinge, wie ein dünner Schlauchschal verstaut werden. Das Hauptfach besitzt beim Explorer Pro zwei Zugänge, so kann das Fach von oben über die sehr tief gezogenen Reisverschlüsse fast vollständig aufgeklappt werden oder durch den horizontalen Reißverschluss am unteren Rucksack geöffnet werden. Sehr praktisch ist, dass sich das Fach flexibel in zwei Kammern unterteilen lässt, so können im unteren Teil verschmutze Protektoren oder nasse Kleidung gelagert werden, ohne den Rest zu verschmutzen bzw. nass zu machen. Zusätzlich befindet sich im Hauptfach noch eine kleine verschließbare Netztasche mit Schlüsselhalter und einem Emergency Plan. Hinter dem Hauptfach befindet sich das separate Trinkblasenfach, indem bis zu drei Liter Wasser untergebracht werden können. Wer an der Außenseite des Rucksack etwas anbringen möchte, für den gibt es eine Netztasche an der Rucksackseite, sowie Befestigungsriemen. Der Explorer Pro ist zudem mit einer herausziehbaren Helmhalterung, einer Regenhülle und einem kleinen Waschbeutel ausgestattet.

EVOC Explorer Pro – Sitzt wie angegossen

Der EVOC Explorer Pro ist mit einer festen Rückenplatte, auf der Schaumstoff-Pads aufgebracht sind, versehen. Dadurch gelingt es EVOC dem Rucksack einen stabilen Rahmen zu verpassen. In Kombination mit den extra breiten Hüftflossen entsteht so ein sehr komfortables und angenehm umschließendes Gefühl, wenn der Rucksack auf dem Rücken getragen wird. Auch die sehr gut gepolsterten Schulterriemen tragen hierzu bei. Im voll beladenen Zustand spielt das Body Hugging Konzept dann alle Karten aus. Durch den fest anliegenden Sitz wird das Gewicht optimal auf den Hüften verteilt und die Schultern entlastet. Besonders in einer aktiven Fahrposition ist der Explorer ein treuer Begleiter, der an Ort und Stelle fest sitzt ohne dabei zu sehr einzuschnüren. Das gelingt EVOC unter anderem durch den flexiblen Hüftgurt, der neben einen Klettschluss zur Sicherheit einen zusätzlichen Schnallenverschluss besitzt. Der Gurt ist ausreichend lang dimensioniert, sodass auch kräftigere Fahrer ihn problemlos nutzen können. In Sachen Rückenbelüftung kann Luft zwischen den Schaumstoff-Pads zirkulieren, hier solltet ihr aber bei so einem eng anliegenden Sitz keine großen Wunder erwarten. Dennoch schafft es das Air Circulation System einen Hitzestau auf dem Rücken zu vermeiden und bei Abfahrten oder entspannten Fahrabschnitten, dem Rücken Abhilfe beim trocknen zu geben. Neben der gelungenen Performance auf dem Rücken, hat uns der Explorer Pro aber auch im Handling sehr gut überzeugt. Wir konnten unser gesamtes Equipment in den vorhandenen Fächern unterbringen und hatten dank der großzügig dimensionierten Zugriffsmöglichkeiten nie den Überblick verloren oder mussten lange suchen. Besonders gut haben uns die voluminösen Hüfttaschen, die man während der Fahrt sehr gut erreichen kann, gefallen.

Wer sich die Frage stellt, ob er auch als größere Person auch die kleinere 26L Version tragen kann, dem können wir das bedenkenlos mit einem Ja beantworten. Umkehrt würden wir aber für kleinere Personen nicht die größere Version empfehlen.

