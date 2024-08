Rockrider Trinkrucksack MTB ST900: Preis/Leistungs-Performer für Tagestouren oder Bikeparkbesuche.

Mit der Eigenmarke Rockrider platziert sich Decathlon im Mountainbike-Segment und grenzt somit das MTB Produktportfolio zu anderen Radsport-Eigenmarken wie Van Rysel oder B’Twin ab. Dabei hat der französische Sportartikelhersteller zum Jahresbeginn 2024 eine Neuausrichtung der gesamten Marke ausgerufen, neben einer neuen Markenidentität, die auch für Kunden in den Stores durch ein verbessertes Einkaufserlebnis spürbar werden soll, steht besonders das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda. Dabei möchte das Unternehmen mit einem Stufenplan bis 2050 eine CO2 Emissionsfreie Kreislaufwirtschaft aufbauen.

Daten zum Rockrider Trinkrucksack MTB ST900

Packvolumen 2 Liter Trinkblase und 10 Liter Stauraum Rückenbelüftung Ja Regenhülle Ja, fest verbaut Reflektoren Reflektierender Schriftzug Trinkblasenkompatibel Ja Helmhalterung Ja Features Trinkblase inklusive Nachhaltigkeit Keine Abmessung 52 / 22 / 10 cm (H x B x T) Gewicht 90g Farbe Schwarz Preis 59,99€ UVP

12 Liter Trinkrucksack

Der Name verrät es bereits, der MTB ST900 Trinkrucksack ist primär für den Mountainbike-Sport entwickelt worden. Wer Decathlon kennt, weiß um das Zahlensystem Bescheid, mit dem Wert 900 können wir ein hochwertiges Produkt erwarten. Decathlon selbst verspricht hohen Tragekomfort und preist den Trinkrucksack als idealen Begleiter für vierstündige Touren an. Damit sind wohl Halbtagestouren gemeint, ob der MTB ST900 auch für Ganztagestouren taugt, verrät unser Test.

Dicke Schaumstoffplatte sorgt für Stabilität und leichten Schutz

Oft zählt der erste Eindruck! Den konnte der Rockrider MTB ST900 durchaus positiv gestalten: schlanke Bauform, robustes Material und stabile Rückwand. Damit markiert der MTB ST900 unverkennbar seine Zugehörigkeit zum MTB-Segment. Vom Aufbau ist der mittelgroße Rucksack aber auf den ersten Blick nicht durchschaubar. So wurde ein offenes Fach zwischen Toolorganiser und Hauptfach gepackt. Aber der Reihe nach. Die Front des Rockrider beinhaltet ein Fach das sich seitlich öffnen lässt, hier finden Geldbeutel und Smartphone ausreichend Platz. Dahinter befindet sich direkt der Toolorganiser, dieser lässt sich dank der tiefgezogenen Reisverschlüsse vollständig aufklappen. Im Inneren gibt es genügend Fächer in denen sich neben Tools auch Riegel oder Kartenmaterial sehr gut verstauen lassen. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass es ein extra Fach für die Pumpe gibt. Wie bereits angesprochen gibt es hinter dem Organiser ein offenes Fach, das mittels zweier Schellen aus Aluminium fixiert werden kann. Das Fach kann als Helmhalterung oder für den Transport einer Jacke oder andere sperriger Gegenstände genutzt werden. An das Hauptfach gelangt ihr nur dran, wenn die hochwertigen Alu-Schellen ausgeklinkt werden. Hier hat Rockrider ebenfalls die Reisverschlüsse schön tief angesetzt, sodass sich das Fach wunderbar großräumig öffnen lässt und ihr problemlos auf das Innere zugreifen könnt.

Die Rückwand des Hauptfachs besitzt die Aufnahme für die Trinkblase, deren Schlauch durch eine kleine Öffnung an der Oberseite des Rucksacks nach außen geführt wird. Scheinbar haben die Entwickler bei Decathlon schlechte Erfahrung mit undichten Trinkblasen gemacht, denn im Boden des Hauptfachs befindet sich eine kleine Öffnung die als Abfluss fungieren kann. Ebenfalls ist der Organiser im unteren Bereich mit dem Hauptfach verbunden, so dass auch hier Flüssigkeit abfließen kann. Weiterhin befindet sich im Boden ein Fach in dem sich das Regencover befindet. Zum Abschluss muss die stabile Schaumstoffplatte in der Rückwand erwähnt werden, diese ca. 4 mm dicke Platte sorgt nicht nur für einen stabilen Aufbau des MTB ST900, sie dient gleichzeitig als leichter Schutz des Rückens. Natürlich darf dies nicht als Vergleich zu zertifizierten Rückenprotektor-Rucksäcken gesehen werden, aber im Vergleich zu normalen Rucksäcken, bietet der MTB ST900 mit dieser Platte weitaus mehr Schutz als ein konventioneller Rucksack.

Fester Sitz mit Luftzirkulation

Es ist Sommer und auf Touren darf man nicht dehydrieren. Umso besser, dass im Lieferumfang des MTB ST900 eine 2L Trinkblase enthalten ist. Ist die Blase vollständig befüllt, bleibt im Hauptfach noch Platz für eine Regenjacke, Erste-Hilfe-Set, kleines Fahrradschloss und Beleuchtung. Im Organiser konnten wir alles wichtige unterbringen. Jedoch wirkt der Rucksack etwas deformiert, wenn größere Dinge wie ein Schlauch darin platziert werden. Das Smartphone konnte in einer der beiden Hüftflossentaschen, die mit Reisverschluss ausgestattet sind, verstaut werden. Auf dem Rücken sitzt der MTB ST900 sehr angenehm, durch die sechs Höcker aus atmungsaktivem Meshmaterial, entsteht ein Hohlraum durch die Luft zirkulieren kann. Die Schulterriemen sind nur leicht gepolstert und in Kombination mit dem Hüftgürtel wird der Rucksack stabil und sicher an Ort und Stelle gehalten. Erst nach längerer Fahrzeit und erneutem Befüllen der Trinkblase, hätten wir uns hier etwas mehr Polsterung gewünscht. Allerdings lässt sich durch einen straferen Sitz des Hüftgurtes die Schulterpartie entlasten. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass der MTB ST900 besonders, wenn es auf Trails Berg ab geht, seinen Job mit Bravur erfüllt hat. Im Handling hat uns besonders der gute Zugang zu den Fachinhalten, dank der großen Öffnung gut gefallen. Wenn es auf dem Rad schnell gehen muss, stört allerdings, dass die Alu-Schelle zuerst gelöst werden muss, bevor das Hauptfach geöffnet werden kann. Weitere Pluspunkte konnte der MTB ST900 durch den verstärkten Materialeinsatz am Boden, sowie an der Trageschlaufe sammeln. Am Ende müssen wir sagen, dass dieser Rucksack für mehr als nur Halbtagestouren funktioniert, vorausgesetzt ihr wollt kein zweites Outfit mit euch rumschleppen.

