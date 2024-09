Ergon BA3 im Test: Mit dem BA3 präsentiert Ergon den großen Bruder des beliebten BA2 Mountainbike Rucksacks für anspruchsvolle Touren.

Sorgfalt, Herzblut, Enthusiasmus, Präzision, Passion und Zuverlässigkeit, mit diesen Tugenden gehen die Koblenzer ihre Ideen für ihre Produkte an. Seit 2021 setzt Ergon neben der Entwicklung auch auf den Produktionsstandort Deutschland. Dabei steht ihnen ein deutsches Partnernetzwerk an Spezialisten für Materialforschung, Herstellung und Tests zur Verfügung. Das Ergebnis ist neben ausgefeilten ergonomischen Produkten auch die Umsetzung einer nachhaltigen Philosophie im Umgang mit kurzen Transportwegen und Abfallreduzierung.

Daten zum Ergon BA3

Packvolumen 15 + 2 Liter Rückenbelüftung Ja Regenhülle Ja Reflektoren Keine, dafür neongelbe Regenhülle Trinkblasenkompatibel Ja Helmhalterung Ja Features Kürzbarer Hüftgürtel, Höhenverstellbares Rückenteil Nachhaltigkeit German Innovation Abmessung 1060g Gewicht Schwarz, Blau Farbe 149,95€ UVP

Für ruppiges Terrain gebaut

Der BA3 ist Teil der BA-Serie, die gezielt für All-Mountain, Gravity, Enduro oder kurz um für alle Tagestouren auf den es ruppig wird, gedacht ist. Neben dem ausreichenden Platzangebot von 15 Liter Volumen sollen sich die Rucksäcke stabil, komfortabel und ergonomisch tragen lassen. Aber auch das Handling steht im Fokus, somit wurde dem BA3 eine durchdachte Fachaufteilung spendiert. Für E-Biker gibt es den BA3 E, dieser bietet ein zusätzliches Fach für einen E-Bike Akku.

Ergon BA3 – Rucksack mit Bedienungsanleitung

Genau wie wir es bei unserem Test des Ergon BX4 Evo, der ebenfalls Teil unserer Bestenliste für Tourenrucksäcke ist, hervor gestellt haben, wollen wir es hier ebenfalls löblich tun: Ergon liefert den BA3 mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung aus. Einen Blick in die Anleitung lohnt sich auf alle Fälle, denn sie verrät dir nicht nur, wie du ihn perfekt auf dich einstellst, sie zeigt auch wie die Fachaufteilung gedacht ist. Bevor wir auf die einzelnen Fächer eingehen, muss zunächst erwähnt werden, dass die verwendeten Materialien, sowie die Verarbeitung einen sehr guten ersten Eindruck machen.

Die Front des Ergon BA3 besteht aus einer offenen Tasche, die sich bis zu den Seiten nach unten hin erstreckt. Sie ist ideal für den Transport für sperrige oder verschwitze Gegenstände wie Protektoren. Zugleich kann sie aber auch als Helmhalter für Halbschalen oder Full-Face dienen. Zusätzlich befinden sich zwei Aufnahmegurte an der Unterseite, hier kann weiteres Equipment festgezurrt werden. Dahinter befindet sich die sogenannte Außentasche, die sich vollständig aufklappen lässt. Im Inneren befinden sich acht Taschen, wovon vier verschließbar sind. Zusätzlich gibt es noch einen Schlüsselhalter in der Außentasche, in der ihr euer gesamtes Equipment wie eine Pumpe, Schlauch, Reparatur-Kit und andere Ersatzteile problemlos unterbringen könnt. Sollte es nass werden, hält dieses Fach auch für euch die im Lieferumfang enthaltene Regenhülle bereit.

Die innere Tasche lässt sich ebenfalls sehr großzügig öffnen, hier finden Wechselkleider oder eine Regenausrüstung ausreichend Platz. Super gut gefallen uns die beiden Fächer, die mit Fleece ausgekleidet sind. Hier können jeweils eine Sonnenbrille und eine Goggle untergebracht werden. Sollte es dann doch eng werden, lässt sich das Fach mittels Reisverschluss um ca. 4cm in der Tiefe vergrößern.

Wie es sich für einen durchdachten Tagestouren Rucksack gehört, gibt es ein Trinkblasenfass. Dieses befindet sich hinter der inneren Tasche. Über den Zugang könnt ihr zusätzlich einen Rückenprotektor, der separat erworben werden kann, einschieben.

Zuschneidbarer Hürftgürtel

Wir müssen noch einmal zurück auf die Bedienungsanleitung kommen, denn der Ergon BA3 bietet einige Einstellmöglichkeiten, die es bei anderen Rucksäcken nicht gibt. Da wäre die 4-stufige Einstellung der Rückenlänge oder das Pre-Shape System, mit dem ihr den Rucksack auf euren Lendenbereich einstellen könnt. Des Weiteren lässt sich der Hüftgurt zuschneiden. Ja genau, richtig gelesen: Schneiden. Ergon hat eine Schnittlinie am Gurt eingebaut, damit Biker mit mehr Bauchumfang hier nicht benachteiligt sind. Wer das extra an Gurt nicht braucht, kann ihn einfach an der Schnittline kürzen.

Nachdem wir den Rucksack perfekt eingestellt und gepackt hatten, sind wir in den Praxistest gestartet. Wie erwartet sitzt der BA3 auch auf dem Rad perfekt. Dank des elastischen und breit dimensionierten Hüftgürtel, lässt sich das Gewicht auf den Hüften verteilen und die Schultern entlasten. Hier spielen auch die zum Rucksack hin versteiften Schulterriemen eine wichtige Rolle, dadurch entsteht ein gefühlter Freiraum im oberen Rückenbereich, der besonders im Downhill auf Trials von Vorteil ist. Apropos Trails, der BA3 sitzt durch seinen stabilen Aufbau fest auf dem Rücken ohne einzuschnüren, dadurch steht er dem Abfahrtsspaß in keinster Weiße im Wege. In Sachen Atmungsaktivität könnt ihr vom BA3 keine Wunder erwarten, zwar kann Luft zwischen den Polstern zirkulieren, jedoch dient dies nur zur Vermeidung eines Hitzestau, eine Abkühlung bei schnellen Runs konnten wir nicht feststellen.

Im Handling ist der BA3 ein universeller Begleiter, denn dank der vielen Möglichkeiten an der Außenseite Equipment anzubringen, können im Uphill bequem hier Protektoren untergebracht werden. Einziges Manko ist der Zugriff auf die beiden Haupttaschen, hier muss immer eine Schnalle der Helmhalterung gelöst werden. Aber das ist jammern auf hohen Niveau.

Bleibt am Ende bei uns der Eindruck, den perfekten Trailrucksack für Tagestouren gefunden zu haben? Sagen wir es mal so, Ergon hat mit dem BA3 einen Rucksack entwickelt der super auf dem Rücken sitzt und alle Anforderungen in Sachen Transport an einen Rucksack abdeckt. Doch in einem Punkt sind sich nicht alle einig: Die Optik! Denn bedingt durch das ausziehbare Verstellsystem, wirkt das Gesamtbild des BA3 nicht harmonisch.

WEB: ergonbike.com