Radsport: In einem atemberaubenden Finale haben die deutschen Radprofis Silber in der Mixed-Staffel gewonnen. Am Ende fehlt weniger als eine Sekunde auf die Goldmedaille der Australier.

Weniger als eine Sekunde Rückstand

Spannender kann eine Weltmeisterschaft nicht sein. Bis zum letzten Zentimeter wussten die Zuschauer nicht, welche Nation sich zum Weltmeister in der Mixed-Staffel krönen wird. Deutschland war bereits im Ziel, hatte die bisherige Bestzeit um rund zwei Minuten unterboten. Doch dann kamen die Australierinnen. Nur 85 Hundertstel reichen für den Titel. Und auch die Italienerinnen sollten es noch einmal spannend machen. Auf der Zielgeraden lief die Zeit aber gegen sie. 8,25 Sekunden fehlen für Platz eins. Damit dürfen sich Franziska Koch, Liane Lippert, Antonia Niedermaier, Marco Brenner, Miguel Heidemann und Maximilian Schachmann über Silber freuen. Dass bei einem 53,7 Kilometer langen Zeitfahren mit je zwei Dreierteams bestehend aus Männern und Frauen schlussendlich die Medaillen innerhalb von weniger als zehn Sekunden verteilt werden, spricht für diesen modernen Wettbewerb.