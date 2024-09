Radsport: Niklas Behrens gewinnt Gold. Im Straßenrennen der U23 hat sich der Deutsche nach einer bärenstarken Vorstellung gegen namhafte Konkurrenz aus der WorldTour durchsetzen können. Die Freude fällt in Zürich aber deutlich gedämpft aus, denn wie am heutigen Nachmittag bekanntgegeben wurde, verstarb beim gestrigen Straßenrennen der Juniorinnen die Schweizerin Muriel Furrer.

Niklas Behrens ist neuer U23-Weltmeister

Die Deutschen haben ihre Goldmedaille: Niklas Behrens hat das WM-Straßenrennen der U23 für sich entschieden. Im verregneten Zürich konnte sich der 20-Jährige, der für das Lidl – Trek Future Racing Team fährt, im Zweiersprint gegen Martin Svrček aus Tschechien durchsetzen. Die beiden lösten sich rund zehn Kilometer vor dem Ziel, womit sie Solist Jan Christen eingeholt haben. Der Schweizer verpasste nur knapp die Bronzemedaille, die an den Belgier Alec Segaert geht. Lehrgeld bezahlen musste dessen Landsmann Jarno Widar. Der erst 18-Jährige war wie schon in den vergangenen Monaten bärenstark unterwegs, fuhr jedoch – wie bei seinen Rennen üblich – in der entscheidenden Phase fast alles von vorn. Schlussendlich wurde er hinter Isaac del Toro aus Mexico Siebter.

What a B A T T L E! Niklas Behrens is the new U23 World Champion! https://t.co/OnFQIElJLH pic.twitter.com/E1CCzoUx65 — Eemeli (@LosBrolin) September 27, 2024

Muriel Furrer erliegt ihren Verletzungen

Bereits gestern wurden die WM-Straßenrennen der Junioren und Juniorinnen ausgetragen. Die Resultate jedoch gerieten auf Grund eines schrecklichen Unfalls völlig in den Hintergrund. Wie heute bekanntgegeben wurde, ist Muriel Furrer nach einem Sturz ihren Verletzungen erlegen. Die erst 18-jährige Schweizerin war in einem Waldstück aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Ob die Weltmeisterschaft morgen wie geplant fortgeführt wird, wurde nicht nicht entschieden. Den Weltmeistertitel bei den Juniorinnen bzw. Junioren sicherten sich Cat Ferguson aus Großbritannien und Lorenzo Finn aus Italien.