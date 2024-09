Radsport: Lotte Kopecky ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat ihren Weltmeistertitel im Straßenrennen verteidigt. Die Belgierin profitierte von einer taktisch enorm schwachen Leistung der Niederländerinnen. Freuen darf sich auch Antonia Niedermaier. Die Deutsche gewann Bronze in der Klasse U23.

Kopecky siegt im Regen von Zürich

Wer hätte das gedacht? Die Niederländerinnen gehen im WM-Straßenrennen in Zürich leer aus. Trotz zahlenmäßiger Überlegenheit gelang es der Oranje nicht, eine Fahrerin auf dem Podium zu platzieren. Nach 154,1 Kilometern landet Demi Vollering als beste Niederländerin auf Rang fünf. Das katastrophale Ergebnis kommt aber nicht von ungefähr. Mehrmals haben sich die Niederländerinnen gegenseitig attackiert und aus der Gruppe gefahren. Rund 20 Kilometer vor dem Ziel hatten die Niederländerinnen sogar alle Karten in der eigenen Hand, da sie zwei Fahrerinnen in einer Vierköpfigen Spitzengruppe hatten. Dahinter jedoch fuhren die Frauen in Orange ebenfalls Tempo, so dass sie ihre eigenen Teamkolleginen eingeholt haben. Lachende Siegerin ist die Titelverteidigerin Lotte Kopecky. Die Belgierin sah den gesamten Tag über im strömenden Regen nicht gut aus, war im Zielsprint dann aber doch die Stärkste. Sie konnte sich vor der US-Amerikanerin Chloe Dygert und Elisa Longo Borghini aus Italien durchsetzen. Nur knapp als Vierte verpasste die Deutsche Liane Lippert nach einem enorm starken Rennen eine Medaille.

Niedermaier gewinnt U23-Bronze

Nach Gold im Zeitfahren und Silber in der Staffel hat Antonia Niedermaier im Straßenrennen der U23 ihren Medaillensatz komplettiert. Hinter U23-Weltmeisterin Puck Pieterse aus den Niederlanden und Neve Bradburry aus Australien fuhr die talentierte Deutsche auf Rang drei in ihrer Altersklasse. Die Medaillen der U23-Frauen wurden im Elite-Rennen vergeben. Pieterse, Bradburry und Niedermaier sind dort auf den Plätzen 13, 15 und 18 gelandet.