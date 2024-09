Radsport: Antonia Niedermaier ist im WM-Zeitfahren in Zürich fast eine Sensation gelungen. Die 21-jährige Deutsche gewann in der Klasse U23 die Goldmedaille souverän. Bei ihrer Triumphfahrt war sie so schnell, dass sie im Wettbewerb der Elite Frauen auf Rang vier fuhr. Dort darf sich die Australierin Grace Brown über Gold freuen.

Niedermaier schockt die Konkurrenz

Antonia Niedermaier ist fast eine echte Sensation gelungen. Auf dem 29,9 Kilometer langen Zeitfahren von Gossau nach Zürich gewann die 21-jährige Deutsche souverän die Goldmedaille in der Klasse U23. Doch damit nicht genug. Mit ihrer Fabel-Zeit fuhr sie im WM-Zeitfahren der Elite-Damen sogar auf Platz vier. Damit verpasst sie nur knapp – um neun Sekunden – den Sprung aufs Podium. Dort stehen Demi Vollering aus den Niederlanden und Titelverteidigerin Chloe Dygert aus den USA neben der neuen Weltmeisterin Grace Brown. aus Australien. Sie beendet ihre Karriere somit nicht nur mit Olympia-Gold, sondern auch im WM-Trikot.