Test Selle Italia Novus Boost EVO 3D Kit Carbonio Superflow: Das edle 3D-Modell des italienischen Traditionsherstellers ist leicht und komfortabel. Merkmale sind die gedrungene Form und die große „Superflow“-Aussparung.

Der Novus Boost von Selle Italia zeigt, was sich mit der Digitalen Lichtsynthese so alles anstellen lässt. Das innovative Herstellungsprinzip, bei dem UV-Strahlen genau definierte Bereiche eines Flüssigharzes aushärten, erzeugt bei diesem 3D-Sattel einen sanften Übergang von der offenen Konstruktion der Sattelnase bis zum komplett geschlossenen Heck. Die Kreuzungspunkte der dünnen Streben werden flächig und quadratisch, bis die Öffnungen komplett geschlossen sind. Damit wird der Sattel von vorne nach hinten zunehmend fester, womit er an der Spitze für Komfort ohne Druckstellen sorgt, am Heck dagegen den Sitzknochen eine angenehme Auflagefläche bietet. Dort ist der Sattel deutlich zu den Seiten heruntergezogen.

Recht kurz mit breiter Sattelnase

Mit 245 mm Länge fällt der 145 mm breite Selle Italia eher kurz aus; die recht breite Sattelnase lässt ihn gedrungen wirken. In Sachen Sitzkomfort war die breite Sattelnase der einzige Kritikpunkt unseres Testers, der es vorne lieber schmal mag. Ansonsten konnte der Selle Italia Novus Boost EVO 3D Kit Carbonio Superflow überzeugen, vor allem den Härtegrad des Sattels fanden wir sehr gut ausbalanciert.

Typisch für Selle Italia und auch für das Genre der 3D-Sättel ist die breite, druckmindernde Aussparung, die der Anbieter „Superflow“ nennt. Die 3D-Polsterung schließ sich hinter der Längsrinne nicht; stattdessen kann man hier die Carbon-Sattelschale von oben bewundern. Mit dieser verbunden sind ovale Carbon-Sattelstreben, die den Novus Boost EVO 3D leicht und teuer machen. Er wiegt 210 Gramm und damit exakt so viel wie vom Hersteller angegeben; mit 429,90 Euro gehört er zu den teuersten 3D-Sätteln. Das Schwestermodell mit Titangestell wiegt knapp 40 Gramm mehr und kostet 90 Euro weniger.

www.selleitalia.com

