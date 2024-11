Radsport: Mark Cavendish hat sein letztes Radrennen als Profi gewonnen. Der Brite gewann das Prudential Critérium in Singapur im Massensprint vor Jasper Philipsen und Arnaud de Lie.

Was für ein Abschied: Mark Cavendish (Astana) hat seine beeindruckende Karriere mit einem Sieg beendet. Der Brite gewann das Tour de France Prudential Critérium in Singapur im Sprint vor den beiden Belgiern Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) und Arnaud De Lie (Lotto – Dstny). Rang vier ging an den Eritreer Biniam Girmay (Intermarché – Wanty). Damit verabschiedet sich der wohl beste Sprinter aller Zeiten genau so von seinen Fans, wie sie ihn am liebsten gesehen haben: freudestrahlend und mit beiden Händen jubelnd. Um seinen Rekord bei der Tour de France gebührend zu feiern, trug er sein Astana-Trikot mit einer großen 35. Der Brite gewann in diesem Jahr seine 35. Tour-Etappe und ist damit zum alleinigen Rekordhalter geworden.

Who else could it ever be?

On his final day as a pro, Mark Cavendish is the winner of the Singapore Criterium pic.twitter.com/wmldWTjAjZ

— Eurosport (@eurosport) November 10, 2024