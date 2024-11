Radsport: Mark Cavendish beendet seine Karriere. Der britische Ausnahmeathlet wird am 10. November in Singapur sein letztes Rennen bestreiten. Damit verlässt einer der größten Radprofis aller Zeiten die Bühne.

Cavendish hat alles erreicht

35 Etappensiege bei der Tour de France, 17 beim Giro d’Italia, 3 bei der Vuelta a Espana und hinzu kommen unter anderem Eintagessiege bei Mailand-Sanremo und der Weltmeisterschaft. Dies ist nur ein Auszug der größten Erfolge von Mark Cavendish. Zweifelsohne gehört der Brite zu den erfolgreichsten Radprofis – nicht nur unserer Generation, sondern aller Zeiten. 19 Jahre nach seinen Anfängen im deutschen Team Sparkasse verlässt der mittlerweile 39-Jährige die ganz große Bühne. Am 10. November wird er in Singapur beim Tour de France Prudential Criterium seine letzten Runden drehen.

Mark Cavendish:

„Ich habe das Glück, seit fast 20 Jahren das zu tun, was ich liebe, und kann jetzt sagen, dass ich auf dem Fahrrad alles erreicht habe, was ich erreichen konnte.“

Nicht immer unumstritten

Mark Cavendish begann 2005 seine Karriere im Team Sparkasse an der Seite von Fahrern wie Thomas Fothen und Lars Teutenberg. 2006 unterschrieb er beim Team T-Mobile und war fortan Teamkollege von André Greipel und Jan Ullrich. Erste Erfolge wurden eingefahren. Der totale Durchbruch aber gelang ihm erst, als 2008 das Nachfolgeteam Columbia entstand, aus dem später die Mannschaft HTC – High Road geformt wurde. Über die Stationen Sky, Quick-Step, Dimension Data und Bahrain – McLaren zog es ihn schließlich zu Astana. Im cyanfarbenen Trikot gelang ihm schließlich der Rekord-Etappensieg bei der Tour de France 2024. In fast all seinen Mannschaften hatte er Erfolg, musste jedoch zwischendurch immer wieder Tiefs überstehen und Rückschläge einstecken. Bereits mehrfach abgeschrieben, kam Mark Cavendish immer wieder zurück. Auch deshalb dürfte er für viele junge Radsportler ein Vorbild sein. Und das, obwohl er nicht immer unumstritten war. Seine aggressive Fahrweise sorgte nicht selten für Beschwerden der Konkurrenten. Schließlich war aber diese Fahrweise auch der Garant für seine Erfolge.

Mark Cavendish:

„Radfahren hat mir unheimlich viel gegeben und ich liebe den Sport. Ich wollte schon immer etwas bewegen und bin jetzt bereit zu sehen, was das nächste Kapitel für mich bereithält.“