Radsport: Jonathan Milan hat die erste Etappe der UAE Tour für sich entschieden. Der Italiener gewann knapp vor Jasper Philipsen, der dann aber zurückversetzt wurde. Ansonsten lassen sich in den Top Ten des Tages einige Kletterer finden – denn das Finale war ansteigend.

Milan meistert auch ansteigende Zielgeraden

Mit einem packenden Bergaufsprint endete der heutige Auftakt der UAE Tour. Diesen konnte nach 138 Kilometern vom Madinat Zayed Shams Solar Park zum Liwa Palace Jonathan Milan (Lidl – Trek) für sich entscheiden. Der Italiener verwies den Belgier Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) zunächst auf Rang zwei. Da dieser jedoch auf den letzten Metern eine gefährliche Welle fuhr, wurde er schließlich auf Platz 52 zurückversetzt – ans Ende der ersten Gruppe. Leidtragender dieses gefährlichen Fahrmanövers war Finn Fisher-Black (RB – Bora – hansgrohe). Der Neuseeländer erbte schließlich Rang zwei. Dritter wurde der Däne Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL).

UAE Tour: Pogacar ist der Top-Favorit

Die 7. Ausgabe der UAE Tour endet am Sonntag nach sieben Etappen. Entschieden wird die Gesamtwertung der Rundfahrt wohl am Mittwoch und am letzten Tag, denn dann geht es den Jebel Jais bzw. den Jebel Hafeet hinauf. Morgen aber wird bereits ein Einzelzeitfahren für erste Abstände sorgen. Auf Al Hudayriyat Island sind 12,2 Kilometer zurückzulegen und Top-Favorit Tadej Pogacar (UAE) ist damit bereits gefordert. Titelverteidiger Lennert van Eetvelt (Lotto) dürfte ihm im Kampf gegen die Uhr deutlich unterlegen sein.