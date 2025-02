Radsport: Auf der vierten Etappe der UAE Tour ist es zum großen Sprint Royale gekommen. Jonathan Milan konnte sich vor Tim Merlier und Jasper Philipsen durchsetzen.

Bei diesen vielen großen Namen war abzusehen, dass die Sprintentscheidungen eng werden würden. So war es dann auch. Auf der heutigen vierten Etappe der UAE Tour über 181 Kilometer von Fujairah Qidfa Beach nach Umm al Quwain kam es zum großen Aufeinandertreffen der besten Sprinter der Welt. Der Italiener Jonathan Milan (Lidl – Trek) konnte sich schließlich hauchdünn vor dem Belgier Tim Merlier (Soudal – Quick-Step) und dessen Landsmann Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) durchsetzen. Damit feiert Milan bereits den zweiten Etappensieg bei dieser Rundfahrt und signalisiert damit seinen Anspruch als bester Sprinter der Welt. In der Gesamtwertung führt weiterhin Tadej Pogacar (UAE).

