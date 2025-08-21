Radsport: Matthew Brennan hat die erste Etappe der 40. Deutschland Tour für sich entschieden. Der Brite bezwang im Photofinish den Italiener Jonathan Milan.

Brennan siegt hauchdünn vor Milan

Um Millimeter hat Matthew Brennan (Visma – Lease a Bike) die erste Etappe der Deutschland Tour für sich entschieden. Nach 202,6 Kilometern von Essen nach Herford bezwang der Brite etwas überraschend den Italiener Jonathan Milan (Lidl – Trek) im Photofinish. Rang drei geht an Danny van Poppel (RB – Bora – hansgrohe) aus den Niederlanden, der damit auch die Gesamtführung übernimmt.







Heidemann erobert das Bergtrikot

Die Spitzengruppe des Tages bildeten drei Deutsche und ein US-Amerikaner. Andrew August (Ineos Grenadiers), Vinzent Dorn (Bike Aid), Miguel Heidemann (REMBE | rad-net) und Jon Knolle (REMBE | rad-net) wurden aber früh an der kurzen Leine gehalten und hatten keine Chance auf den Tagessieg. Heidemann kann den Tag aber dennoch als gelungen betrachten, denn er gewann zwei Bergwertungen und darf daher morgen im Bergtrikot an den Start gehen. Die morgige Etappe führt über 190,3 Kilometer von Herford nach Arnsberg.