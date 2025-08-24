Radsport: Matthew Brennan hat die vierte und damit letzte Etappe der Deutschland Tour 2025 für sich entschieden. Der Brite gewann in Magdeburg den Massensprint vor Sören Waerenskjold. Der Norweger darf sich aber über den Gesamtsieg freuen.

Brennan vollendet die perfekte Vorarbeit

Nachdem er bereits die erste Etappe der Deutschland Tour in Herford gewann, darf Matthew Brennan (Visma – Lease a Bike) auch heute in Magdeburg jubeln. Während es vor einigen Tagen noch sehr knapp war, zweifelte heute bei Überqueren der Ziellinie niemand am Sieg des Briten. Perfekt angezogen von Teamkollege Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) gewann Brennan souverän vor Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) aus Norwegen und Jonathan Milan (Lidl – Trek) aus Italien. Waerenskjold darf sich trotz Rang zwei über seinen Gesamtsieg freuen. Auch zwei deutsche Fahrer haben es heute in die Top Ten geschafft. Henri Uhlig (Alpecin – Deceuninck) sprintete auf Rang sieben, Marius Mayrhofer (Tudor) auf Rang acht.







