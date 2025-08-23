Radsport: Sören Waerenskjold hat die dritte Etappe der Deutschland Tour für sich entschieden. Der Norweger wurde zum Sieger ernannt, nachdem der Niederländer Danny van Poppel relegiert wurde.

Waerenskjold baut seine Führung aus

Nachdem Danny van Poppel (RB – Bora – hansgrohe) seine Linie in Führung liegend mehrfach verlassen hatte, war fast schon zu erwarten, dass dies ein Nachspiel haben würde. Und so kam es dann auch. Der Niederländische Meister wurde auf Rang 33 zurückversetzt und Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) als Etappensieger ernannt. Das heutige Teilstück führte die Profis über 175,7 Kilometer von Arnsberg nach Kassel. Durch seinen Tagessieg hat Waerenskjold seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Nun führt er mit zehn Sekunden Vorsprung auf den Kolumbianer Jhonatan Narváez (UAE – XRG) das Ranking an. Morgen geht die 40. Ausgabe der Deutschland Tour nach fünf Tagen in Magdeburg zu Ende. Erwartet wird ein Massensprint.







The bad boy of the bunch sprints, Danny van Poppel was relegated in Germany after sprinting all over the road and moving (twice) on Brennan. He collects them yellow cards like pokemons. The victory went to Soren Waerenskjold. #DeineTour pic.twitter.com/A7XkVfWyqa — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 23, 2025