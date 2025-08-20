Radsport: Sören Waerenskjold hat den Prolog der Deutschland Tour für sich entschieden. Der Norweger war auf dem 3,1 Kilometer langen Parcours in Essen schnellster Mann im Kampf gegen die Uhr.

Waerenskjold siegt vor Watson

Der Prolog in Essen geht nach 3,1 Kilometer Vollgas an Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility). Der Norweger hat zum Auftakt der Deutschland Tour Samuel Watson (Israel – Premier Tech) aus Großbritannien und Marco Haller (Tudor) aus Österreich um 52 Hundertstel bzw. 1,79 Sekunden auf die Plätze zwei und drei verwiesen. Damit wird Waerenskjold morgen im Trikot des Gesamtführenden an den Start gehen. Bester Deutscher war heute mit 5,34 Sekunden Rückstand Marius Mayrhofer (Tudor) auf Rang 14.







Wer gewinnt die 40. Deutschland Tour?

Die 40. Ausgabe der Deutschland Tour endet am Sonntag in Magdeburg. Bevor die Schlussetappe in Halle startet, fährt das Peloton über Herford, Arnsberg und Kassel. Dabei bleibt die Deutschland Tour ihrer Linie der vergangenen Jahre treu. Echte Bergetappen gibt es nicht, dafür aber zahlreiche Teilstücke mit Klassiker-Charakter. Einige namhafte Fahrer haben den Weg in die Bundesrepublik gefunden. Neben dem neuen deutschen Tour-Star Florian Lipowitz (RB – Bora – hansgrohe) stehen der Belgier Wout van Aert (Visma – Lease a Bike), der Italiener Jonathan Milan (Lidl – Trek), der Australier Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) und der Schweizer Jan Christen (UAE – XRG) am Start.