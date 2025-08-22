RadsportStraßenradsport

Deutschland Tour #2: Sheehan jubelt zu früh – Narváez siegt

Radsport: Jhonatan Narváez hat die zweite Etappe der Deutschland Tour gewonnen. In Arnsberg bezwang er Riley Sheehan und Sören Waerenskjold im Sprint um den Tagessieg.

Narváez überholt den jubelnden Sheehan noch

Nach 190,3 Kilometern von Herford nach Arnsberg dachte Riley Sheehan (Israel – Premier Tech), dass er die zweite Etappe der Deutschland Tour für sich entschieden hat – doch er irrte sich. Als der US-Amerikaner jubelnd über die Ziellinie fuhr, schob Jhonatan Narváez (UAE – XRG) sein Vorderrad doch noch vorbei. Der Ecuadorianer feiert damit seinen 15. Profisieg und hätte beinahe auch die Gesamtführung übernommen. Da Leader Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) aber als Tagesdritter ebenfalls Zeitbonifikation erhielt, darf er sein Trikot behalten. Der Norweger führt nun mit einer Sekunde Vorsprung auf Narváez. Erst im letzten Anstieg hat sich das Trio aus dem Hauptfeld abgesetzt und dadurch den Sieg unter sich ausmachen dürfen.

