Radsport: Matthew Brennan hat die fünfte Etappe der Polen-Rundfahrt für sich entschieden. Damit feiert seine Mannschaft Visma – Lease a Bike den 25. Saisonsieg. Acht davon gehen auf die Rechnung des jungen Briten. Im Gelben Trikot bleibt Paul Lapeira.

Brennan siegt souverän in Zakopane

Heute hats geklappt: Matthew Brennan (Visma – Lease a Bike) hat die fünfte Etappe der Tour de Pologne gewonnen. Nach 206,1 Kilometern von Katowice nach Zakopane konnte sich der Brite vor seinem Landsmann Ben Turner (Ineos Grenadiers) im leichten Bergaufsprint erfolgreich durchsetzen. Weiterhin im Gelben Trikot ist der Franzose Paul Lapeira (Decathlon Ag2r La Mondiale) unterwegs.







Christen und Bettiol schauen sich an

Mit dem Australier Jensen Plowright (Alpecin – Deceuninck) und dem Niederländer Huub Artz (Intermarché – Wanty) wurden die letzten verbliebenen Ausreißer rund zwölf Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Anschließend gab es im letzten Anstieg Attacken, u. a. von Daniel Felipe Martinez (RB – Bora – hansgrohe) und Jan Christen (UAE – XRG). Der Schweizer konnte sich aber erst in der Abfahrt richtig absetzen, gemeinsam mit dem Italiener Alberto Bettiol (XDS – Astana). Trotz eines Vorsprungs von zeitweise knapp 20 Sekunden konnten sie schlussendlich den Tagessieg doch nicht unter sich ausmachen. Weil sie sich nicht einig waren, konnte das dezimierte Hauptfeld doch wieder aufschließen.