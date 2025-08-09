Radsport: Victor Langellotti hat die sechste Etappe der Tour de Pologne für sich entschieden. Der Monegasse gewann das schwere Teilstück aus einem sehr dezimierten Peloton heraus vor dem US-Amerikaner Brandon McNulty. Damit schreibt er Radsport-Geschichte.

Langellotti sprintet 500 m zum Sieg

Unglaublich: Mit einem beeindruckenden Schlusssprint hat sich Victor Langellotti (Ineos Grenadiers) die sechste Etappe der Tour de Pologne über 147,5 Kilometer vom Bukowina Resort nach Bukowina Tatrzańska gesichert. Der Monegasse trat ca. 500 m vor dem Ziel an – bei einem fast aussichtslosen Rückstand auf den bis dato Führenden Brandon McNulty (UAE – XRG) – und fuhr damit zu seinem ersten Sieg auf WorldTour-Ebene. Damit schreibt er Geschichte für sein Land, denn noch nie gewann ein Monegasse ein WorldTour-Rennen.. Nun führt er die Gesamtwertung an und könnte sogar um den Gesamtsieg fahren. Morgen endet die Polen-Rundfahrt allerdings mit einem Zeitfahren. Allerdings: McNulty liegt nur wenige Sekunden zurück.







UAE – XRG gegen Bahrain – Victorious

Als es das letzte Mal zum Fahrradpark Ściana Bukovina hinaufging, zerfiel das Peloton in viele kleine Gruppen. Auch Leader Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) konnte 15 Kilometer vor dem Ziel dem Tempo nicht mehr folgen. Anschließend kam es zu ständigen Attacken der Teams UAE – XRG und Bahrain – Victorious, die sich aber gegenseitig immer so neutralisierten, dass die erste Gruppe immer wieder zusammenlief. Schlussendlich konnte sich Brandon McNulty (UAE – XRG) erst auf dem letzten Kilometer absetzen. Völlig überraschend gelang es nur noch Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), den US-Amerikaner noch ein- und sogar zu überholen.