Radsport: Paul Magnier hat die vierte Etappe der Tour de Pologne für sich entschieden. Der Franzose war beim Sprint in Cieszyn nicht nur der schnellste, sondern auch der cleverste Profi.

Magnier sprintet souverän zum Sieg

Am vierten Tag der Polen-Rundfahrt 2025 gab es den vierten Sieger. Diesmal darf Paul Magnier (Soudal – Quick-Step) jubeln. Der Franzose setzte sich nach 201,4 Kilometern von Rybnik nach Cieszyn souverän vor dem gestrigen Tagessieger Ben Turner (Ineos Grenadiers) aus Großbritannien durch. Magnier schien von allen Sprintern die beste Streckenkenntnis zu haben, denn er attackierte im entscheidenden Moment in die letzte Kurve hinein – und hatte die besten Beine. Deutschlands Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek) darf sich aber über Rang drei freuen. Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale), der gestern gestürzt war, verteidigte sein Gelbes Trikot.





