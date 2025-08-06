Radsport: Ben Turner hat die dritte Etappe der Tour de Pologne für sich entschieden. Kurios: Das Rennen wurde 15 Kilometer vor dem Ziel wegen Stürzen neutralisiert. Unter anderem hat es den Gesamtführenden Paul Lapeira erwischt.

Ben Turner siegt vor Pello Bilbao

Die 159,3 Kilometer lange Etappe mit Start und Ziel in Wałbrzych, im Südwesten Polens, geht nach Großbritannien. Ben Turner (Ineos Grenadiers) hat sich im Sprint eines stark dezimierten Hauptfeldes souverän vor Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) durchgesetzt.







Sturz: Rennen neutralisiert

15 Kilometer vor dem Ziel wurde das Rennen von der Jury neutralisiert. Einige Fahrer sind kurz zuvor zu Fall gekommen, unter anderem hat es auch den Gesamtführenden Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) erwischt. Da es mindestens sechs Fahrer erwischt hat und einige von ihnen behandelt werden mussten, standen nicht mehr genügend Rettungskräfte zur Verfügung, um das Rennen sicher fortzusetzen. Nach rund 20 Minuten wurden die drei verbliebenen Ausreißer – Lorenzo Milesi (Movistar), Kelland O’Brien (Jayco AlUla) und Diego Ulissi (XDS – Astana) – schließlich mit einem Abstand von 40 Sekunden wieder losgeschickt – und das Feld hinterher.

Kommentar: Wir brauchen klare Regeln

Sicherheit geht vor! Der Radsport ist ein verdammt gefährlicher Sport, das sehen wir leider immer wieder. So ist völlig verständlich, dass bei schweren Unfällen ein Rennen neutralisiert wird und auf die Freigabe der Rettungskräfte gewartet werden muss. Es kann jedoch nicht sein, dass eine Neutralisation derart ins Renngeschehen eingreift. Heute wurde zwar das Ausreißertrio mit einem Vorsprung wieder losgeschickt, aber dahinter ist das Feld zahlenmäßig derart durch die Neutralisation angewachsen, dass sie eben doch noch eingeholt werden konnten. Fahrer, die vom Peloton bereits abgehängt wurden, sind dank der Neutralisation wieder in eine Position geraten, in der sie der Ausreißergruppe hinterherjagen konnten. Für die drei Flüchtigen ist dies natürlich ein klarer Nachteil gewesen. Der Radsport braucht für solche Notfall-Situationen klare Regeln.