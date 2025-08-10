Radsport: Brandon McNulty hat am letzten Tag der Tour de Pologne den Gesamtsieg doch noch perfekt gemacht. Der US-Amerikaner gewann das abschließende Zeitfahren souverän und erobert damit das Gelbe Trikot.
McNulty gelingt der Doppelschlag
Am letzten Tag der Polen-Rundfahrt hat es keine Überraschung gegeben. Sieg für Brandon McNulty (UAE – XRG). Beim 12,5 Kilometer langen Zeitfahren in Wieliczka konnte sich der US-Amerikaner souverän durchsetzen und damit nicht nur den Tagessieg einfahren, sondern auch den Gesamtsieg. McNulty gewann den Kampf gegen die Uhr mit einem Vorsprung von 12 bzw. 15 Sekunden vor Lorenzo Milesi (Movistar) und Matteo Sobrero (RB – Bora – hansgrohe).
Langellotti verpasst das kleine Wunder
Der gestrige Etappensieger Victor Langellotti (Ineos Grenadiers) hat ein kleines Wunder verpasst. Im Zeitfahren präsentierte sich der Monegasse im Gelben Trikot als 21. zwar stärker als erwartet, aber für den ganz großen Coup sollte es nicht reichen. Er muss am letzten Tag nicht nur die Gesamtführung abgeben, sondern rutscht auch vom Podium. Neben Brandon McNulty (UAE – XRG) stehen auf dem Treppchen die Italiener Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) und Matteo Sobrero (RB – Bora – hansgrohe). Der Schweizer Jan Christen (UAE – XRG) beendet die Tour de Pologne als starker Vierter.