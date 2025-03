Radsport: Mathieu van der Poel hat zum zweiten Mal in seiner Karriere Mailand-Sanremo gewonnen. Der Niederländer war schnellster Mann im Dreier-Sprint und ließ damit Filippo Ganna und Tadej Pogacar knapp hinter sich.

Van der Poel gewinnt den Sprint von vorn

Der Sieger der 116. Austragung von Mailand-Sanremo heißt Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck). Nach 289 Kilometern von Pavia nach Sanremo krönt sich der Niederländer nach 2023 zum zweiten Mal zum Sieger des ersten Monuments der Saison. Gemeinsam mit Tadej Pogacar (UAE) und Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) bog er in die Zielgerade ein und erwies sich einmal mehr als starker Sprinter nach so vielen harten Kilometern. Rang vier und fünf gehen nach Australien. Michael Matthews (Jayco AlUla) gewann den Sprint der Verfolger vor seinem Landsmann Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck).

Pogacar attackiert an der Cipressa

Schon im vergangenen Jahr hat Tadej Pogacar (UAE) mit aller Macht versucht, Mailand-Sanremo zu gewinnen. Doch seine Mannschaft war nicht stark genug, um das Tempo an der Cipressa entscheidend zu forcieren. Ähnlich sollte es auch in diesem Jahr laufen, denn erneut war das UAE Team Emirates in der entscheidenden Phase nicht gut genug aufgestellt. So musste Pogacar schließlich selbst in die Offensive gehen. Nur Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) und Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) konnten folgen. Dahinter formierte sich eine große Verfolgergruppe, die – unten angekommen – bereits 48 Sekunden Rückstand auf das Trio hatte und auch im Flachstück nicht wirklich viel näher kam.

Ganna kommt doch noch zurück

Als der Poggio di Sanremo begann, setzte Tadej Pogacar (UAE) direkt seine nächste Attacke. Damit wurde er zwar Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) los, nicht aber Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck). Im Gegenteil: Der Niederländer fuhr zunächst am Hinterrad des Weltmeisters mit und versuchte dann kurz vor der Kuppe selbst davonzufahren. Doch der Slowene blieb aufmerksam und fuhr gemeinsam mit dem Sieger von 2023 in die Abfahrt hinein Richtung Ziel. Und auch Ganna war noch nicht abgeschrieben. Der Italiener blieb in der Abfahrt in Sichtweite dran und kam im Flachstück danach tatsächlich noch einmal zurück. Im Sprint um den Sieg hatte er mit dem Hinterrad von Van der Poel zwar die beste Position, aber einfach keine Kraft mehr. Damit gewinnt der Crosser zum zweiten Mal in seiner Karriere Mailand-Sanremo und somit sein bereits siebtes Monument.