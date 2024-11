Radsport Transfers: Axel Zingle ist einer der aufstrebenden Fahrer der vergangenen zwei Saisons. Der Franzose gewinnt selten, fährt aber ständig aufs Podium. Nun wechselt er ins niederländische Team Visma – Lease a Bike. Können sie aus ihm einen Siegfahrer formen?

Wer trotz zahlreicher Helferdienste binnen einer Saison 18x aufs Podium fährt, muss ordentlich Qualität mitbringen. Das hat auch die niederländische Mannschaft Visma – Lease a Bike erkannt. Denn obwohl Axel Zingle 2024 lediglich ein einziges Rennen gewinnen konnte, zählt er zu den Aufsteigern des Jahres. Mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet, soll ihm schon in der kommenden Saison der nächste Schritt gelingen. Und das ist nicht unwahrscheinlich, denn das Team Visma – Lease a Bike ist dafür bekannt, Rohdiamanten zu erkennen und zu schleifen.

