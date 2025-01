Radsport: Endlich ist es soweit: Die neue Radsport-Saison beginnt. Traditionell startet die WorldTour in Australien. Aber auch im Radcross wird den Zuschauern einiges geboten.

Narvaez, Thomas & Bettiol starten in Australien

Das lange Warten hat endlich ein Ende. Am 21. Januar starten die Männer mit der Santos Tour Down Under in die WorldTour-Saison. Die Frauen treten schon vier Tage früher in die Pedale. Dabei ist wieder mit wunderschönen Bildern, aber auch enormer Hitze zu rechnen. Am Start stehen unter anderem der ehemalige Sieger der Flandern-Rundfahrt Alberto Bettiol und der Toursieger von 2018, Geraint Thomas. Aber auch deutschen Athleten dürfen wir in Australien die Daumen drücken. Mit dabei sind zum Beispiel Phil Bauhaus, Georg Zimmermann und Ben Zwiehoff. Im Radcross bereiten sich derweil alle Profis auf die Weltmeisterschaften vor. Diese werden allerdings erst am 2. Februar ausgetragen. Das Bremer und Berliner Sechstagerennen sind die deutschen Highlights des Bahnrad-Januars.

Hier findet ihr die Startliste der Frauen.

Und hier gehts zur Startliste der Männer.

Radsport Termine: Alle Männer-Straßenrennen

09.01 National Championships Australia ME – ITT (NC)

12.01 – 19.01 Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

12.01 National Championships Australia ME – Road Race (NC)

21.01 – 26.01 Santos Tour Down Under (2.UWT)

22.01 – 26.01 Tour du Sahel (2.2)

24.01 Classica Camp de Morvedre (1.2)

24.01 – 28.01 Tour of Sharjah (2.2)

25.01 Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (1.1)

26.01 Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València (1.1)

28.01 – 01.02 AlUla Tour (2.1)

29.01 Trofeo Calvià (1.1)

30.01 Trofeo Felanitx-Ses Salines (1.1)

30.01 Surf Coast Classic – Men (1.1)

31.01 Trofeo Serra Tramuntana (1.1)

01.02 Trofeo Andratx – Pollença (1.1)

01.02 Grand Prix Antalya (1.2)

02.02 Cadel Evans Great Ocean Road Race – Men (1.UWT)

02.02 Trofeo Palma (1.1)

02.02 Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise (1.1)

Die Frauen-Straßenrennen im Januar 2025

09.01 National Championships Australia WE – ITT (NC)

12.01 National Championships Australia WE – Road Race (NC)

17.01 – 19.01 Santos Tour Down Under (2.WWT)

19.01 Women Cycling Pro Costa De Almería (1.1)

25.01 Trofeo Ses Salines-Felanitx (1.1)

26.01 Trofeo Palma Femina (1.1)

26.01 Schwalbe Women’s One Day Classic (1.Pro)

27.01 Trofeo Binissalem-Andratx (1.1)

29.01 Surf Coast Classic – Women (1.1)

01.02 Cadel Evans Great Ocean Road Race – Women (1.WWT)

Cyclocross-Rennen im Januar 2025

11.01 und 12.01 Nationale Meisterschaften

13.01 Cyclocross – Otegem (C2)

18.01 MKCX (C2)

19.01 UCI World Cup Benidorm (CDM)

25.01 UCI World Cup Maasmechelen (CDM)

26.01 National Championships Greece (NC)

26.01 UCI World Cup Hoogerheide (CDM)

31.01 UCI World Championship Team Relay (WC)

02.02 World Championship (WC)

Die Highlights im Bahnradsport

10.01 – 13.01 Bremer Sechstagerennen (CL2 )

18.01 – 19.01 Schweizer Meisterschaften (Ausdauer) (CN )

31.01 – 01.02 Berliner Sechstagerennen (CL2 )