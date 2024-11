Der neue uvex stride visor MIPS

Produktnews: Um Pendler von den Vorteilen und der Alltagstauglichkeit eines Helms zu überzeugen, präsentiert uvex mit der uvex stride visor Familie die neueste Generation Commuter-Helme. Diese zeichnen sich nicht nur durch einen cleanen Look aus, sondern verfügen auch über ein anpassbares Visier. Highlight der neuen Kollektion ist der uvex stride visor MIPS mit innovativem Rundumschutz.

Der uvex stride visor MIPS ist das Visierhelm-Highlight der neuen uvex Bike-Kollektion 2024/25. Die robuste, stoßabsorbierende Hartschale soll sich im täglichen Einsatz bewähren und bei Stürzen effektiv schützen. Zusätzlich dazu reduziert das MIPS-System Rotationskräfte, die bei Unfällen mit schrägem Aufprall auf den Kopf einwirken können. Für eine perfekte Passform verfügt der Commuter-Helm über eine intuitive Höhen- und Weiteneinstellung. 16 Belüftungsöffnungen, frontal mit Insektennetz, versprechen hohen Tragekomfort. Wie uvex angibt, besteht die funktionelle Helmpolsterung zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester. Das anpassbare, kratzfeste Visier der Schutzstufe 1 ist mit einem leichten Silberspiegel ausgestattet und schützt vor Wind und Wetter. Ein klares sowie ein getöntes Visier sind individuell nachrüstbar. An der Oberseite des Visiers kann bei Bedarf zudem ein Regenüberzug fixiert werden.

Das optional verfügbare Hiplok Z LOK Kabelbinderschloss, die ideale Wegfahrsperre für kurze Zwischenstopps, ist stets griffbereit und verschwindet vollständig in der integrierten Fahrradschlossaufnahme unter der ABS-Außenschale. Neben reflektierenden Gurtbändern und Logo-Applikationen sorgt das integrierte und mit zwei Leuchtmodi ausgestattete Plug-in LED am Hinterkopf für zusätzliche Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Der uvex stride visor MIPS ist in drei Größen sowie den drei Farben anthracite-matt, digital-lime-matt und sage-green-matt zum Preis von 169,95 Euro erhältlich. Wer auf die MIPS-Technologie verzichten möchten, kann auf den uvex stride visor zurückgreifen. Dieser wird ebenfalls in drei Größen in den Farben black-matt, white-matt und stone-blue-matt angeboten. Der Preis der der MIPS-freien Version liegt bei 139,95 Euro.

Web: www.uvex-sports.com