Geschenkideen für Radfahrer: Wer hat sie nicht im Freundeskreis und in der Verwandtschaft – Radfahrerinnen und Radfahrer, die ein wirklich großes Geschenk verdienen? Wer zwischen 100 und 250 Euro ausgibt, will natürlich sichergehen, dass die Gabe auch freudig aufgenommen wird, ein bisschen vorfühlen sollte man also zur Sicherheit.

Wird eine Sportbrille gebraucht, etwas zum Anziehen oder ein neuer Bike-Rucksack? Vielleicht darf sich der bzw. die zu Beschenkende ja sogar etwas aus der Velomotion-Wunschliste aussuchen – bestimmt ist etwas Passendes dabei.

Geschenkideen für Radfahrer

Fahrrad-Schloss: Tex-lock eyelet

Der kleine Bruder des Fahrraddiebstahls ist der Teileklau! Gerade ungesicherte Laufräder werden gerne seine Beute, und wehe, er hat Erfolg! Seinen potenziellen Opfern wünscht man daher dieses System: Bügelschloss und schnittfestes Textilseil ergeben eine leicht anzuwendende, ziemlich sichere Kombination, wobei Tex-Lock zwei verschiedene Bügelschlösser sowie unterschiedlich lange und farbige Seile im Angebot hat. Schenken Sie also dieses Jahr Sicherheit!

Preis: 129,99 Euro / tex-lock.com

Multitool: Wolf Tooth Components EnCase System Bar Kit One

Wohin mit dem Werkzeug auf der Radtour? Und was sollte man alles dabei haben? Der US-Hersteller hat auf beide Fragen eine Antwort: Sein 14-teiliges Werkzeug-Set wird in den Lenkerenden befördert, wobei die etwa 10 cm langen Sets sogar in Rennlenkern untergebracht werden können. Inbus- und Torx-Schlüssel sind dabei, außerdem Speichenschlüssel, Ventilausdreher und ein Kettennieter – alles „Made in USA“ und ein wirklich hochwertiges Geschenk.

Preis: 135,- Euro / wolftoothcomponents.com

Helm: Uvex finale 2.0

Wer sich an Weihachten nach dem Mittelmeer sehnt und gerne auf dem Enduro-MTB sitzt, wird sich über den Uvex-Helm freuen. Benannt nach Finale Ligure, dem Offroad-Traumziel in Italien, ist er mit weit heruntergezogener Form und vielen Einstellungsmöglichkeiten ebenso sicher wie komfortabel. Und die diversen Farbvarianten stellen sicher, dass der in Deutschland gefertigte Helm perfekt zum Bike passt.

Preis: 139,99 Euro / uvex.sports.com

Geschenkideen für Radfahrer

Beheizbare Fahrradhandschuhe: Heat Performance Allround

Kalte Finger auf dem Rad? Darunter leiden viele Sportler, die im Winter stundenlange Touren fahren. Abhilfe könnten diese Handschuhe schaffen: Mit bis zu 65 °C sorgen sie dafür, dass Finger und Handrücken schön warm bleiben, wobei das Neopren-Material für zusätzlichen Nässe- und Kälteschutz sorgt. Im Sinne optimalen Tragekomforts sind die Handschuhe etwas dünner ausgeführt; bei extremer Kälte kann man sie beispielsweise unter Skihandschuhen tragen. Der flache Akku sitzt in einem Reißverschlussfach, und die Taste zum Wählen der Heizstufe ist einfach bedienbar. Akkus und Ladegerät werden mitgeliefert, wobei beide Batterien gleichzeitig geladen werden können.

Preis: 149,95 Euro / heatperformance.de

Gravel-Schuhe: Fizik Terra Atlas

Schöne Optik und robuste Machart vereinen sich in diesem Gravel-Schuh, der sich mit nicht allzu enger Passform für sportliche Ausfahrten wie mehrtägige Touren eignet. Mit einem BOA-Drehverschluss kann der Schuh gut angepasst werden; eine Schlaufe an der Ferse erleichtert das Anziehen. Die Sohle verfügt über ein griffiges Profil und ist im Übergang zum Obermaterial gummiert. Fizik bietet den Terra Atlas in vier Farbvarianten, halben Größen und zu einem sehr günstigen Preis an – über diesen Schuh freuen sich Gravelbiker bestimmt!

Preis: 159,- Euro / fizik.com

Regenjacke: Vaude Moab

Regenschutz mit reinem Umwelt-Gewissen kann man von Vaude auspacken. Die Moab-Jacke für Mountainbiker wird aus Polyester gefertigt, das von recycelten PET-Flaschen stammt; dazu verzichtet der Hersteller auf umweltschädliche PCFs. Die 2,5-lagige Jacke ist dennoch wind- und wasserdicht, lässt sich klein zusammenknüllen und ist mit vielen Details versehen, etwa einer verstellbaren Kapuze, Belüftungs-Reißverschlüssen unter den Armen und Reißverschlusstaschen.

Preis: 190,- Euro / vaude.com

Fahrrad Lampe: Busch + Müller Ixon Space

Eine richtig helle Akkuleuchte ist für Radsportler ein Muss – und Busch & Müller lässt mit der Ixon Space Wünsche wahr werden. Mit bis zu 150 Lux ist die Leuchte extrem hell; per „Touch-Slider“ lässt sich die Leuchtkraft anpassen. Je nach Einstellung reicht der Akku für 2 oder 30 Stunden, wobei die Restdauer sehr exakt angezeigt wird. Die integrierte Batterie lässt sich auch als Powerbank nutzen, etwa um das Smartphone zu laden.

Preis: 199,99 Euro / bumm.de

Geschenkideen für Radfahrer

Fahrradbrille: Koo Alibi Strade bianche

Den italienischen Hersteller Koo hat man nicht unbedingt auf dem Schirm – umso größer dürfte die Überraschung sein, wenn eine Alibi Strade Bianche auf dem Gabentisch liegt. Mit großflächiger Zeiss-Scheibe ist optimale Sicht garantiert; diverse Wechselgläser sind erhältlich, darunter photochrome Ausführungen. Die Standardscheibe bietet 20 % Lichtdurchlässigkeit und ist für pralle Sonne bis leichte Bewölkung geeignet. Ein Clip für Korrekturgläser macht die Koo auch für Brillenträger interessant.

Preis: 199,99 Euro / kooworld.cc

Rucksack: Evoc Explorer Pro 30

Ob Mountainbiker oder Gravel-Fahrer: Wer auf langen Strecken unterwegs ist, kommt kaum ohne Bike-Rucksack aus. Wer noch kein wirklich optimales Exemplar besitzt, freut sich bestimmt über den Evoc Explorer Pro 30, der mit zahlreichen Details auf perfekte Passform und vielseitigen Stauraum zugeschnitten ist. Die Tragegurte sind anpassbar und stellen gute Belüftung sicher; zur Ausstattung gehören Trinkblasenfach inklusive Schlauch-Clip, Helmhalterung, Regenhülle, Waschbeutel uvm. Selbst an einen sicheren Schlüsselring hat Evoc gedacht, und eine praktische Hüftgurttasche gibt es auch. Da bleiben keine Wünsche offen!

Preis: 240,- Euro / evocsports.com

