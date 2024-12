Edle Weihnachtsgeschenke für Radfahrer: Für seinen Lieblingsmenschen kann man auch mal sparen – etwa wenn ein richtig edles Weihnachtsgeschenk ansteht. Wir sind uns sicher: Wer unterm Baum eines der folgenden Luxusgeschenke auspacken darf, wird sich geliebt und wertgeschätzt fühlen.

Von der vielleicht besten Regenjacke im Rennsport bis hin zum einem tollen Rollentrainer hat Velomotion Produkte zusammengestellt, die das Herz aller sportlichen Fahrrad-Fans höher schlagen lassen werden – und der/die Schenkende kann sich zurücklehnen und still das Gefühl genießen, jemanden so glücklich gemacht zu haben, wie das mit materiellen Gütern eben geht.

Edle Weihnachtsgeschenke für Radfahrer

Winterjacke: Rapha Pro Team Insulated GORE-TEX Rain Jacket

Wer sportliche Rad fährt und „Wetterschutz“ auf den Wunschzettel geschrieben hat, dürfte mit dieser Jacke rundum glücklich werden. Der britische Hersteller sowie zahlreiche Nutzer heben den absoluten Nässeschutz des Gore-Tex-Materials hervor; dazu ist die Jacke innen leicht gefüttert, sodass man je nach Außentemperatur nicht allzu viel drunter tragen muss. Mit den Reißverschlüssen an den Ärmeln lässt sich die nicht sonderlich dehnbare Jacke leicht an- und ausziehen; dank diverser Taschen (auch innen) kann man sein Zubehör sicher verstauen. Durch das kleine Packmaß wird sie ein eher kompaktes Geschenk abgeben – umso größer dürften Überraschung und Freude sein!

Preis: 375,- Euro / rapha.cc

Anpassbarer 3D-Sattel: Posedla Joyseat 2.0

Dieses Geschenk ist so edel und individuell, dass wochenlange Vorfreude inklusive ist: Der handgefertigte Sattel aus dem 3D-Drucker wird nach Kundenmaß angefertigt und ist ebenso bequem wie superleicht (ca. 180 Gramm). Noch am Weihnachtsabend kann man mit Hilfe des Smiling Butt Kit“ seinen Gesäß-Abdruck abnehmen und alle notwendigen Daten losschicken. Wenn dann die Tage länger werden und die Radsaison beginnt, flattert der Joyseat pünktlich zu den ersten Touren ins Haus – und weckt schöne Erinnerungen ans Weihnachtsfest.

Preis: 490,- Euro / posedla.com

Zum Posedla Joyseat 2.0 Test auf Velomotion

Fahrrad-Computer: Wahoo Elemnt Ace

Eine Riesenüberraschung dürfte der neue Wahoo Elemnt Ace sein – schließlich ist er brandneu und vor allem ziemlich groß. Mit 3,8 Zoll Bildschirmdiagonale überragt das Topmodell die bisherigen Wahoo-Tachos deutlich, dazu gibt es erstmals einen Touchscreen, der die Bedienung vereinfacht. Für alle, die navigieren wollen, ist der Ace damit ideal, außerdem verfügt er über interessante Zusatzfunktionen: So gibt ein integrierter Windsensor Aufschluss über die Windverhältnisse; dazu stellt der große Akku bis zu 30 Stunden Laufzeit sicher. Und als kleine Überraschung hat Wahoo eine elektronische Fahrradklingel integriert. Wie heißt es so schön: „Süßer die Glocken nie klingen…“

Preis: 599,- Euro / eu.wahoofitness.com

Mehr zum Wahoo Elemnt Ace auf Velomotion

Smartwatch: Suunto Vertical

Was schenkt man Abenteurern, die schon alles haben – oder die Großes vorhaben? Eine gute Wahl ist diese Expeditionsuhr von Suunto. Mit vielseitiger Funktionalität in Sachen Kartendarstellung und Navigation, Witterung und Wettervorhersage sowie praktisch endloser Akkulaufzeit ist dies ein echtes Profi-Instrument für zahllose Outdoor-Aktivitäten und viele Sportarten, das in unterschiedlichen Farb- und Materialvarianten verfügbar ist.

Preis: 799,- Euro / suunto.com

Zum Suunto Vertical Test auf Velomotion

Rollentrainer: Wahoo Kickr Move Smart Trainer

Mit diesem Geschenk geht es vom Weihnachtsessen gleich auf die Rolle: Der neue Kickr Move Smart von Wahoo macht das Indoortraining noch einmal realistischer dank integrierter Vorwärts-Rückwärts-Bewegung, die für ei noch natürlicheres Fahrgefühl sorgt. Der Kickr ist blitzschnell aktiviert und eingerichtet und sorgt dann mit großer Schwungmasse für flüssiges, dynamisches Treten. Per App lassen sich Trainingsdaten auslesen und in andere Apps übertragen, und mit virtuellen Trainingswelten ist der Kickr natürlich auch kompatibel. Wahoo-ho-ho!

Preis: 1.299,- Euro / eu.wahoofitness.com

Zum Wahoo Kickr Move Smart Trainer Test auf Velomotion

Laufradsatz: Zipp 303s

Der US-Hersteller gehört zu den Pionieren aerodynamischer Carbon-Radsätze, gehörte preislich allerdings lange zur absoluten Oberklasse, was auch mit der Felgenfertigung in den USA zu tun hatte. Inzwischen lässt Zipp aber auch Radsätze im eigenen Werk in Taiwan fertigen – etwa den Zipp 303s. Mit gut 1.200 Euro (bzw. deutlich weniger im Handel) ist dies einerseits ein sehr erschwinglicher Laufradsatz, andererseits ist er auch extrem vielseitig: Die große Innenweite von knapp 23 mm bietet sich ebenso für Tubeless-Rennradreifen ab 28 mm Breite wie für Gravel-Pneus aller üblichen Dimensionen an. Die 45 mm tiefen Felgen sind aerodynamisch optimiert, und mit einem Gewicht von rund 1.550 Gramm sind die 303s dabei ziemlich leicht.

Preis: 1.218,- Euro / sram.com

Weitere Weihnachtsgeschenke für Radfahrer findest du hier: