Produktnews/First Ride: Mit dem neuen Wahoo ELEMNT ACE setzt der Hersteller einen neuen Maßstab in Sachen Fahrradcomputer. Ausgestattet mit einem großen, hochauflösenden TFT-Bildschirm, einem integrierten Windsensor und modernster Navigationstechnologie bietet der ACE eine Kombination aus fortschrittlichen Funktionen und einfacher Bedienbarkeit. Der Fahrradcomputer wurde speziell für anspruchsvolle Radfahrer entwickelt und punktet mit einer Akkulaufzeit von über 30 Stunden, cloudbasierter Datenverwaltung und einer intuitiven Steuerung über Touchscreen und Tasten. Ob für lange Touren, präzise Leistungsanalysen oder mühelose Navigation. Wir hatten die Möglichkeit den Computer bereits vor Veröffentlichung auf ersten Ausfahrten zu testen.

Mit dem neuen Wahoo ELEMNT ACE hat der der US Hersteller einen revolutionären Fahrradcomputer vorgestellt, der durch innovative Funktionen und ein modernes Design neue Standards setzt. Dieser hochentwickelte Radcomputer richtet sich an ambitionierte Hobbyfahrer ebenso wie an Profis, die ihre Leistung präzise überwachen und optimieren möchten. Der ACE kombiniert die Benutzerfreundlichkeit eines Smartphones mit den speziellen Anforderungen des Radsports und überzeugt durch durchdachte Details und eine außergewöhnliche Performance.

Der Wahoo ELEMNT ACE verfügt über einen der größten Bildschirme seiner Kategorie. Mit einer Größe von 3,8 Zoll und einem Seitenverhältnis von 3:2 bietet der transflektive TFT-Bildschirm eine kristallklare Darstellung und eine lebendige Farbwiedergabe, die auch bei schwierigen Lichtverhältnissen leicht ablesbar bleibt. Diese Technologie ermöglicht eine hervorragende Lesbarkeit, egal ob bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei Dämmerung. Besonders praktisch ist die erweiterte Farbauswahl, die eine optimale Kombination aus Hintergrund- und Schriftfarben schafft und so die Navigation sowie das Ablesen von Daten erleichtert.

Ein weiteres Highlight ist die beeindruckende Akkulaufzeit von über 30 Stunden. Selbst bei längeren Touren oder anspruchsvollen Trainingssessions bleibt der ACE zuverlässig in Betrieb und stellt durchgehend wichtige Daten zur Verfügung. Dank des innovativen integrierten Windsensors, der mit der neuen Wahoo Wind Dynamics™-Technologie arbeitet, können Fahrer erstmals in Echtzeit die Auswirkungen von Gegen- und Rückenwind auf ihre Leistung analysieren. Diese Funktion macht es möglich, den Einfluss von Wind besser zu verstehen und die eigene Fahrstrategie entsprechend anzupassen.

Für die Navigation setzt Wahoo auf moderne Standards, die sich von klassischen Fahrradcomputern abheben. Der ACE bietet sprachgesteuerte Abbiegehinweise und eine optimierte Kartendarstellung, die sich durch klare, kontrastreiche Farben auszeichnet. Fahrer können sich dadurch voll und ganz auf die Straße oder den Trail konzentrieren, ohne häufig auf den Bildschirm schauen zu müssen. Ergänzt wird dies durch die Möglichkeit, Routen nahtlos über die zugehörige Wahoo-App zu laden und zu synchronisieren.

Die Bedienung des ELEMNT ACE ist außergewöhnlich benutzerfreundlich gestaltet. Neben einem reaktionsschnellen Touchscreen, der auch mit Handschuhen oder bei Nässe zuverlässig funktioniert, sorgen physische Tasten für zusätzliche Sicherheit und Flexibilität. Die Menüs und Dashboards sind so konzipiert, dass sie mit wenigen Eingaben intuitiv bedient werden können. Mit der neuen Cloud-basierten Synchronisierung über die Wahoo-App werden alle Daten zentral gespeichert, was eine schnelle Einrichtung und nahtlose Datennutzung über mehrere Geräte ermöglicht. Dies ist besonders praktisch für Fahrer, die verschiedene Fahrräder nutzen oder unterschiedliche Profile für verschiedene Disziplinen wie Gravel, Rennrad oder Mountainbike anlegen möchten.

Ein zusätzliches nützliches Feature ist die digitale Fahrradklingel, die direkt in das System integriert wurde. Mit einem einfachen Fingertippen kann diese aktiviert werden, was insbesondere in belebten städtischen Gebieten oder auf gemeinsamen Wegen für mehr Sicherheit sorgt.

Der neue Wahoo Elemnt ACE – Verfügbarkeit und Preis

Der neue Elemnt Ace ist ab dem 3. Dezember 2024 zu einem Preis von 599,99 Euro erhältlich. Zum Lieferumfang gehören eine hochwertige Aluminiumhalterung und ein Haltegurt, die den Premium-Anspruch des Produkts unterstreichen.

First Ride: Der Wahoo Elemnt Ace im Praxistest

Wir hatten die Möglichkeit auf einigen Ausfahrten bereits eine Vorab-Version des Wahoo ELEMNT ACE zu testen und die hohen Erwartungen auf die Probe zu stellen. Bereits die Einrichtung über die optimierte Wahoo-App ist extrem simpel und funktioniert in wenigen Minuten fast wie von alleine, da sie intuitiv und benutzerfreundlich gestaltet ist. Alle Einstellungen lassen sich problemlos vornehmen und dank der Cloud-Synchronisierung schnell auf das Gerät übertragen.

Dies nahm uns auch schnell den anfänglichen „Schock“, da der Ace im ersten Moment schon sehr klobig und wuchtig wirkt. Während der Fahrt zeigt der ACE dann aber schnell seine wahre Stärke: Der große TFT-Bildschirm überzeugt durch brillante Farben und eine gestochen scharfe Darstellung. Selbst bei direktem Sonnenlicht bleibt der Bildschirm gut lesbar, und bei schlechteren Sichtverhältnissen passt sich die Darstellung entsprechend an.

Die Kombination aus Touchscreen und physischen Tasten ist durchdacht. Während der Touchscreen eine intuitive Navigation ermöglicht, bieten die Tasten zusätzliche Sicherheit und Stabilität, insbesondere bei holprigen Bedingungen. Besonders beeindruckend ist die Navigation mit sprachgesteuerten Abbiegehinweisen. Diese Funktion reduziert die Notwendigkeit, ständig auf den Bildschirm zu schauen, und erhöht somit die Sicherheit erheblich. Auch die Route kann problemlos und schnell über die App auf den ACE übertragen werden, was die Bedienung insgesamt sehr angenehm macht.

Ein weiteres innovatives Feature ist der Windsensor, der präzise Daten zum Luftwiderstand liefert. Hier werden wir in unserem umfangreichen Praxistest gezielt darauf eingehen. Grundsätzlich aber Daumen hoch für dieses hochprofessionelle Feature.

Insgesamt hinterlässt der Wahoo Elemnt ACE einen äußerst positiven ersten Eindruck. Er kombiniert modernste Technologie mit einer intuitiven Bedienung und herausragender Funktionalität. Der ACE wird zweifellos viele ambitionierte Radfahrer begeistern und dürfte schnell zu einem neuen Standard in der Kategorie Fahrradcomputer avancieren.

Einen umfangreichen Praxistest werden wir hier in den kommenden Wochen ergänzen.

WEB: eu.wahoofitness.com/