Test: Das Parlee Ouray ist ein beeindruckendes Modell aus der renommierten US-Schmiede Parlee. Das neue Allroad-Rennrad verbindet dabei meisterhafte Handwerkskunst mit innovativer Technologie. Ursprünglich für anspruchsvolle All-Road-Strecken wirkte das Ouray mit der Top-Ausstattung in unserem Test doch sehr racig. Was das Parlee Ouray noch so drauf hat erfahrt ihr in unserem Test!

Das Besondere am Parlee Ouray ist die Balance zwischen flotter Straßenperformance und Allroad-Charakter. Durch die großzügige Reifenfreiheit bietet es die Flexibilität, sowohl auf asphaltierten Straßen als auch auf unbefestigten Wegen souverän zu fahren. Die Steifigkeit des Rahmens ermöglicht eine direkte Kraftübertragung, während die Geometrie das Bike agil und kontrollierbar macht, was sich ideal für epische Anstiege und rasante Abfahrten eignet, was es zum perfekten Begleiter für Abenteuer und ausgiebige Touren macht.

Der Monocoque-Rahmen aus unidirektionalem Carbon, der durch einen präzisen Layup-Prozess hergestellt wird, sorgt nicht nur für herausragende Funktionalität, sondern auch für eine ästhetische, unvergleichlich makellose Optik, da der Rahmen auf zusätzliche kosmetische Schichten verzichtet.

Durch seine individuellen Ausstattungsmöglichkeiten und den exklussiven Rahmen kann das Parlee Ouray zu einem echten „Dream-Build“ werden. Die Ausstattung, wie in unserem Fall die SRAM Red AXS mit Powermeter und Zipp 353 NSW-Laufrädern, katapultiert das Ouray in die Spitzenklasse der Rennräder. Jeder Tritt wird effizient umgesetzt, was es zum perfekten Bike für anspruchsvolle Touren und Wettbewerbe macht. Egal ob auf der Straße oder leicht abseits davon. Die Verbindung aus High-End-Komponenten und der meisterhaften Verarbeitung macht das Rad zu einem echten Highlight für alle, die das Maximum aus jeder Fahrt herausholen wollen und keinen Standard erleben möchten.

Das Parlee Ouray im Test

Die ersten Meter auf dem Parlee Ouray hinterlassen bereits einen bleibenden Eindruck. Die Steifigkeit des Rahmens ist sofort spürbar, ohne dabei den Komfort zu vernachlässigen – selbst auf langen Fahrten oder unebenem Untergrund bleibt das Fahrgefühl angenehm. Besonders beeindruckend ist die exzellente Kraftübertragung: Tritt man in die Pedale, fühlt sich jedes Watt an, als würde er direkt auf die Straße übertragen werden. In Kombination mit der reaktionsfreudigen Lenkung und der sicheren Straßenlage vermittelt das Ouray ein Gefühl von Kontrolle und Präzision, das sowohl bei schnellen Abfahrten als auch bei engen Kurvenwechseln Vertrauen gibt.

Auch im Grenzbereich, etwa bei wechselnden Bodenverhältnissen auf Schotter oder Kopfsteinpflaster, zeigt das Parlee Ouray seine Vielseitigkeit. Die breiten Reifen sorgen für zusätzlichen Grip und Dämpfung, was das Bike sowohl für Rennradpuristen als auch für Abenteurer, die gerne abseits der üblichen Straßen unterwegs sind, attraktiv macht. Dank seiner hochwertigen Ausstattung wird es selbst für ambitionierte Fahrer zu einem echten Erlebnis.

Die ausgewogene Dämpfung sorgt dafür, dass Vibrationen effektiv abgefedert werden und längere Touren weniger anstrengend wirken. Trotz dieser Vielseitigkeit bleibt das Fahrgefühl sportlich und agil – eine seltene Kombination, die das Ouray zu einem wahren Traum für alle macht, die sowohl Geschwindigkeit als auch Abenteuer suchen.

Mit der High-End-Ausstattung wie der SRAM Red AXS Gruppe und den Zipp 353 NSW Laufrädern lässt das Ouray keine Wünsche offen. Die elektronischen Schaltvorgänge laufen präzise und reibungslos, während die Aero-Cockpit-Integration für eine aufgeräumte, windschnittige Optik sorgt. Zusammen mit den Goodyear Eagle F1 Reifen ist das Gesamtpaket sowohl auf der Straße als auch auf rauerem Terrain leistungsstark und zuverlässig. Für Fahrer, die auf der Suche nach dem ultimativen Allroad-Erlebnis sind, ist das Parlee Ouray das perfekte Bike – eine harmonische Mischung aus technischer Brillanz, Design und Fahrfreude. Auch wenn das Parlee auf Allroad-Strecken gut zu recht kommt, sehen wir es mit einer derartigen Ausstattung eher auf reinen Asphaltstrecken, dennoch ein Bike für Abenteuer und Rennradenthusiasten gleichermaßen attraktiv.