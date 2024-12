Weihnachtsgeschenke für Radfahrer unter 100 Euro: Immer wieder im Dezember machen sich Ehepartner, Freunde und die Verwandtschaft Gedanken darüber, was sie ihren Rad fahrenden Liebsten schenken können.

Ja klar, irgendwas mit „Fahrrad“ – doch wer sich nicht auskennt, greift trotz bester Absichten schon mal daneben und muss dann das gequälte „ja dankeschön“ der Beschenkten aushalten.

Aber keine Sorge – die fachkundigen Weihnachtselfen von Velomotion.de wissen, wie man Radfahrende glücklich macht. Und zwar schon mit bescheidenen wie mittelpreisigen Gaben zwischen 25 und 100 Euro. Darüber freuen sich alle, die gerne auf zwei Rädern unterwegs sind – großes Weihnachts-Ehrenwort!

Weihnachtsgeschenke für Radfahrer unter 100 Euro

Fahrradbuch: Der Plan von Nando Boers

Vom Gabentisch aus die Tour de France gewinnen? Das wird schwierig mit all den Plätzchen, aber darüber informieren kann man sich ja mal. Im spannenden „Sportbuch des Jahres“ aus den Niederlanden beschreibt der Autor, der das Team Jumbo-Visma jahrelang begleiten konnte, wie es die gelb-schwarze Equipe trotz vieler Rückschläge bis ganz nach oben schaffte. Wer sich für Strategie, Taktik und Psychologie im Sport interessiert, wird sich am 24. Dezember festlesen.

Preis: 24,80 Euro / covadonga.de

Fahrradsocken: Rapha Pro Team Winter Socks

Die Wintersocken aus Merino-Mischgewebe waren im Radsport einzigartig, als Rapha sie erstmals herausbrachte. Bis heute ist das britische Original in Qualität, Haltbarkeit und Tragekomfort unübertroffen, und das nicht nur beim Radfahren. Ein edles Geschenk, das in den Raunächten für warme Füße sorgt.

Preis: 27,- Euro / rapha.cc

Handyhalterung: SKS Compit

Wer in der Adventszeit verkündet, sein Smartphone am Fahrradlenker befestigen zu wollen, freut sich sicher über die Halterung von SKS unterm Baum. Diese lässt sich unkompliziert am Lenker befestigen, erlaubt Längs- wie Quermontage und kann auch mit E-Bike-Displays kombiniert werden. Da man neben der Halterung selbst auch noch die kompatible Smartphone-Hülle benötigt, die in den Bajonettverschluss einrastet, lässt sich das SKS-System auch prima zu mehreren verschenken.

Preis: 29,99 Euro / sks-germany.com

Fahrrad Bekleidung: Apura Classic Regenjacke

„Von draußen vom Walde komm’ ich her, und ich muss euch sagen, es regnet sehr“ – kein Problem mit der bestens sichtbaren Regenjacke von Apura, die mit 8.000 mm Wassersäule bestimmt dicht hält, und überall dort, wo Weihnachten eher nass als weiß ist, bestimmt sehr gerne ausgepackt wird.

Preis: 99,95 Euro / apura.eu

Lenkergriffe: Ergon GP1 BioKork

An ein hochwertiges Fahrrad gehören gute Griffe – und die kommen oft genug von Ergon. Sehr beliebt und seit Jahren bewährt ist dieses Modell mit haptisch angenehmer Korkoberfläche und griffiger Kunststoff-Einlage, das dem Handballen eine große Auflagefläche bietet. Zwei Größen stehen zur Verfügung; dank der Aluminium-Klemmschelle lässt sich der Griff verdrehfrei am Lenker befestigen. Mit dieser Geschenkidee hat man einen guten Griff getan!

Preis: 49,95 Euro / ergonbike.com

Beheizbare Socken: Therm-ic Powersocks Heat

Pendler wie Radsportler haben im Winter mit der Kälte zu kämpfen. Der Rumpf stellt meist das kleinste Problem dar; viel schwieriger ist es, Hände und Füße warm zu halten. Letzteren versprechen diese Heizsocken Linderung, die mit hohem Schaft, weichem Material und eben Heizdrähten die Kälte abhalten. Zum Sockenpaar muss freilich der Akkusatz gekauft werden, der je nach Ausführung 50 bis 200 Euro kostet. Wer oft über kalte Zehen klagt, wird für diese Gabe sehr dankbar sein.

Preis: 79,90 Euro / therm-ic.com

Reinigungsset: Muc-Off Ultimate Bicycle Cleaning Kit

Einen wahren Präsentkorb aus Pflegemitteln hat Spezialhersteller Muc-Off hier zusammengestellt – zum Frommen aller Fahrer (-innen), die ihr Bike so richtig zum Blinken bringen wollen. Diverse Pflegemittel, Bürsten, Schwämme und Tücher versammeln sich in der wertigen Werkzeugbox, um dem „Fahrrad etwas Liebe zu geben“, wie es der Hersteller so stimmungsvoll ausdrückt.

Preis: 82,59 Euro / eu.muc-off.com

Rad-App Gutscheine: Strava Jahresmitgliedschaft

„If it’s not on Strava it didn’t happen“, sagt man heute in Sportlerkreisen. Was im Umkehrschluss bedeutet: Wer noch keinen Strava-Account hat, ist kein richtiger Radsportler. Allerdings ist die App in der Premium-Version inzwischen kostenpflichtig – um dem/der Rad fahrenden Liebsten ein schönes Geschenk zu machen, kann man ja einfach mal eine jährliche oder monatliche Mitgliedschaft buchen und verlängern, wenn die Idee ankommt. Um seine Trainingsdaten zu sammeln und mit anderen Aktiven in Kontakt zu treten, ist Strava jedenfalls mit nichts zu vergleichen – irgendwie stimmt der Spruch also doch…

Preis: 74,99 Euro / strava.com