Radsport: Das Team Arkéa – B&B Hotels hat nach einem guten Jahr 2023 auch 2024 seine Stärke bewiesen. Auf Rang 19 liegend, hat man sich als drittstärkste Kraft Frankreichs etabliert. Die Zukunft wird in die Hände des eigenen Nachwuchses gelegt

Arkéa – B&B Hotels 2024: 9 Siege & 39x Podium

Etwas überraschend hat sich die Mannschaft Arkéa – B&B Hotels als Nummer drei Frankreichs etabliert. Rang 19 im UCI-Ranking konnte gehalten werden und insgesamt wurden in den vergangenen Monaten sogar ca. 1.500 UCI-Punkte mehr eingefahren, als noch im Vorjahr. Einen großen Anteil daran hat die tolle Entwicklung von Kevin Vauquelin. Der 23-jährige Franzose avancierte zum Top-Fahrer des Teams. Highlight war sein Etappensieg bei der Tour de France. Dies war der einzige Erfolg auf WorldTour-Niveau, was die guten Zahlen der Mannschaft in einem etwas anderen Licht dastehen lässt. Hauptsächlich wurden die Punkte nämlich bei kleineren Rennen eingefahren. So gewann Arnaud Démare zum Beispiel Paris – Chauny, Jenthe Biermans die Route Adélie de Vitré und Luca Mozzato die Bredene Koksijde Classic. Fast jedoch wäre dem zuletzt genannten Italiener der ganz große Coup gelungen. Bei der Flandern-Rundfahrt sprintete er auf Rang zwei. Wäre der souveräne Mathieu van der Poel nicht vornweg gewesen …

Kann Arkéa – B&B Hotels die Abgänge verschmerzen?

Zehn Fahrer verlassen Arkéa – B&B Hotels in diesem Winter, darunter auch einige Leistungsträger. Besonders schmerzhaft ist der Abgang von Clément Champoussin. Der 26-jährige Franzose wechselt zum Team Astana und war in den vergangenen beiden Jahren eine Bereicherung für die Mannschaft. Auch der zwei Jahre ältere Vincenzo Albanese kehrt dem Team den Rücken. Bei hügeligen Etappen mit einem Sprint aus einer kleinen Gruppe heraus, musste man den Italiener immer auf dem Zettel haben. Im kommenden Jahr tritt er für EF Education – EasyPost in die Pedale. Nie wirklich durchsetzen konnten sich unter anderem Matis Louvel und David Dekker, die das Team ebenso verlassen.

Die Hoffnung lautet: Eigener Nachwuchs

Was die Neuzugänge angeht, backt Arkéa – B&B Hotels in dieser Transferperiode kleine Brötchen. Verpflichtet werden neben Victor Guernalec, der von Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme kommt, lediglich fünf Fahrer aus dem eigenen Nachwuchsteam. Spannend hierbei ist vor allem die Personalie Léandre Lozouet. Der 20-jährige Franzose wurde in diesem Jahr Dritter beim EM-Rennen der Klasse U23. Davon abgesehen kann er einige Top 20 Platzierungen verbuchen. Seine Rolle wird wohl zunächst die des Sprint-Anfahrers sein. Eher ihre Stärke am Berg haben die beiden jungen Norweger Martin Tjøtta und Embret Svestad-Bårdseng. Sie haben für jeweils zwei Jahre unterschrieben.