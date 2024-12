Radsport: Zweifelsohne zählt das Team dsm-firmenich PostNL zu den Gewinnern der Saison. Viele junge Fahrer haben sich ganz hervorragend entwickelt. Außerdem müssen im Winter kaum Leistungsträger abgegeben werden. Die niederländische Equipe kann daher zuversichtlich in die Zukunft blicken.

dsm-firmenich PostNL 2024: Jetzt kommt die Jugend

Über viele Jahre hinweg hatte die Mannschaft dsm-firmenich PostNL (früher: Sunweb) große Probleme, ihre vielen Talente vernünftig zu entwickeln. 2024 hat all das, was früher nicht geklappt hat, aber funktioniert. Gleich mehrere Talente haben den nächsten Schritt geschafft und sich zu Leistungsträgern entwickelt. Allen voran zu nennen sind in dieser Hinsicht drei Sprinter. Casper van Uden aus den Niederlanden, Pavel Bittner aus Tschechien und Tobias Lund Andresen haben zusammen 13 der 22 Siege eingefahren. Für den größten Erfolg in diesem Jahr aber sorgte ein alter Hase. Romain Bardet gewann den Auftakt der Tour de France und eroberte damit bei seiner letzten Frankreich-Rundfahrt erstmals das Gelbe Trikot. Nicht vergessen sollten wir bei diesem Erfolg aber Frank van den Broek. Der 23-Jährige fuhr das Rennen seines bisherigen Lebens. Er war zunächst in der Fluchtgruppe und half später seinem französischen Teamkollegen den Vorsprung bis über die Ziellinie zu retten. Nicht unerwähnt lassen dürfen wir auch Oscar Onley und Max Poole. Die beiden Briten haben sich erwartungsgemäß gut entwickelt und es fehlt nicht mehr viel, bis wir sie als GC-Kapitäne auf der Rechnung haben müssen.

Kaum Wechsel in der Mannschaft

Dass sich bei dsm-firmenich PostNL einiges zum Guten entwickelt hat, erkennen wir nicht nur an den Resultaten der jungen Fahrer, sondern auch daran, wie wenige Wechsel es in diesem Winter gibt. Nachdem es in den Vorjahren immer eine hohe Fluktuation gab und auch große Leistungsträger die Mannschaft verließen, bleibt nun für 2025 fast alles zusammen. Patrick Bevin beendet seine Karriere. Emils Liepins wechselt zu Q35.5 und Martijn Tusveld hat sich noch nicht entschieden. Der Rest des Teams bleibt bekannt. Neu hinzu kommen mit Robbe Dhondt und Bjoern Koerdt zwei bislang unbekannte Fahrer. Auf Grund dessen können wir stark davon ausgehen, dass uns das Team dsm-firmenich PostNL auch in der kommenden Saison mit einer attraktiven, offensive Fahrweise begeistern wird. Und wenn die vielen Talente sich weiter gut entwickeln, ist ein Sprung ganz weit nach vorn in der Weltrangliste für das niederländische Team möglich.