Radsport: Mit einem sehr starken Jahr hat Lotto Dstny Rang neun im UCI-Ranking gehalten. Die belgische Mannschaft befindet sich auf Grund der vielen schmerzhaften Abgänge aber nun vor einer schwierigen Saison.

Lotto Dstny 2024: Drei Fahrer unter den Top 35

Wer hätte gedacht, dass Lotto Dstny im Jahr 2024 drei Fahrer unter die Top 35 der Weltrangliste bringt? Nach vielen schweren Jahren, in denen die Mannschaft sogar um die Teilnahme an WorldTour-Rennen bangen musste, hat sich die belgische Equipe deutlich erholt und zählt mittlerweile zu den besten Teams der Welt. Deutlich wird dies, wenn wir die Vielseitigkeit der Mannschaft anerkennen. So hat Arnaud de Lie in Sprints und bei flachen Eintagesrennen überzeugt. Der Belgier gewann sieben Rennen, darunter Tro-Bro Léon und eine Etappe der Renewi Tour. Landsmann Lennert van Eetvelt hat sich zu einem der besten Bergfahrer des Pelotons gemausert. Er triumphierte auf der Schlussetappe der UAE Tour und konnte sich damit den Gesamtsieg sichern. Auch bei der Tour of Guangxi war er nicht zu schlagen. Und Maxim van Gils entschied Eschborn – Frankfurt für sich, fuhr bei Strade Bianche auf Rang drei und bei Lüttich-Bastogne-Lüttich auf Platz vier. Wird es hügelig, ist mit ihm zu rechnen. Aber auch Jenno Berckmoes, Alec Segaert und Lionel Taminiaux konnten überzeugen. Alle haben sie zwei Dinge gemeinsam: Sie sind jung und sie kommen aus Belgien.

Erfahrung geht …

Man muss wohl kein Hellseher sein, um zu prophezeien, dass Lotto Dstny die Leistung aus den beiden Vorjahren 2025 nicht wird wiederholen können. Zu viele starke Fahrer verlassen das Team. Allen voran ist hier Maxim van Gils zu nennen, der zwar noch Vertrag gehabt hätte, sich aber mit der Teamleitung auf eine vorzeitige Beendigung des Kontrakts einigen konnte. Er wird der Mannschaft in jeglicher Hinsicht fehlen, vor allem natürlich als Siegfahrer auf hügeligem Terrain. Die beiden alten Hasen Thomas de Gendt (Karriereende) und Victor Campenaerts (Visma – LaB) kehren dem Team ebenfalls den Rücken. Sie waren zwar nicht mehr für die ganz großen Ergebnisse gut, mit ihrer Erfahrung aber ein wichtiger Bestandteil des Teamgefüges. Auch die Abgänge von Florian Vermeersch und Andreas Kron dürften schmerzhaft sein.

… Talent kommt

Im Gegenzug versucht Lotto Dstny gar nicht erst, die Abgänge gleichwertig zu ersetzen. Mit 24 Jahren ist Baptiste Veistroffer der älteste Neuzugang. Die weiteren sechs Neuen sind maximal 23 Jahre alt. Als besonders talentiert gelten der Belgier Steffen de Schuyteneer im Sprint und Reuben Thompson in den Bergen. Der zuerst genannte kommt aus dem eigenen Development Team, ebenso wie Robin Orins und Joshua Giddings, denen ebenso nachgesagt wird, viel Talent zu besitzen. Alles in Allem tauscht Lotto Dstny also viel Erfahrung gegen viel Talent. Langfristig betrachtet könnte sich dies auszahlen. Fraglich ist nur, ob wir dies schon 2025 sehen werden. Immerhin beinhaltet dieser Wandel auch eine Chance. Fahrer, wie Lennert van Eetvelt und Arnaud de Lie müssen nun ihre Führungsrolle bereits in jungem Alter annehmen.