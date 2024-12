Vom Flow getragener Helm für Enduro- und All Mountain-Rider:

Produktnews: Als Visionär sah Urge bereits im Jahr 2012 ein großes Potential in Jet-Helmen für bestimmte Mountainbike-Bereiche. Das aktuellste Modell im Portfolio ist der Urge Rascas Mountainbike-Jethelm, der seinen Namen den Rascas-Trail in den Hügeln von Grimaud verdankt. Der High-End-Helm verfügt über moderne Technologien wie ERT, FidLock-Magnetverschluss und Pop-Off-Visiersystem. Umweltfreundliche Innovationen sorgen zudem für Nachhaltigkeit.

Mit seiner Balance zwischen Sanftheit und Aggressivität soll der Urge Rascas Mountainbike-Jethelm den Rider widerspiegeln, der – vom Flow getragen – raue und steile Trails mit Leichtigkeit bewältigt. Da laut Urge der fortschrittlichste Mountainbike-Helm nicht ohne den besten Schutz auskommen kann, sei es selbstverständlich, dass der Rascas mit der ERT-Technologie ausgerüstet sein muss. Eine optimale Luftstromzufuhr, ein innovatives Visiersystem und der Tragekomfort standen ebenfalls im Mittelpunkt der Entwicklung. Da Urge wollte, dass der Rascas Mountainbike-Jethelm alle wichtigen Kriterien erfüllt, ist dieser mit dem Fidlock-Magnetverschluss ausgestattet. Darüber hinaus verfügt der Helm für eine perfekte Passform über eine diskrete und präzise Hinterkopfstraffung.

Urge Rascas Mountainbike-Jethelm: Innovativ und nachhaltig

Der Helm ist so konzipiert, dass er perfekt mit einer Goggle harmoniert. Das flache Design um den Bereich oberhalb der Bügel ermöglicht es, das Band wie bei einem Integralhelm unterzubringen. Innovativ präsentiert sich auch das von Urge entwickelte POP-OFF-Visiersystem. Es ist mehr als nur ein Visier mit zwei Positionen, es verfügt über eine virtuelle 3. Position, die eine Abnahmeposition ist. Schwer zu erreichen, um Fehlbedienungen zu vermeiden, kommt es bei größeren Kräften ins Spiel. Ziel ist es, Schleudertrauma-Verletzungen zu reduzieren und das Visier im Falle eines heftigen Sturzes zu retten. Das Visier besteht zudem aus recyceltem Material (Nylon). Doch nicht nur beim Visier stand Nachhaltigkeit im Fokus.

Nach mehreren Jahren ausgiebiger Tests ist Urge jetzt in der Lage, Helme aus 100% recycelten Materialien herzustellen. Allerdings setzt die Verwendung des recycelten „Kunststoffs“ gewisse Grenzen in Bezug auf die Wahl der Farben, weshalb er derzeit nur beim Rascas mit dem Namen DARK MOON verwendet wird. Das Blau stammt vom Farbton recycelter Plastikflaschen. Helme aus recyceltem Polycarbonat behalten selbstverständlich das gleiche hohe Maß an Langlebigkeit, Schlagfestigkeit und Leistung wie Helme aus neuen Materialien. Abgerundet wird der Urge Rascas Mountainbike-Jethelm durch biobasierte Pads aus Bambusfasern, die nach Angaben des Herstellers eine einzigartige Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Komfort bieten.

Angeboten wird der Urge Rascas Mountainbike-Jethelm in zwei Größen zum Preis von 199,00 Euro.

Web: www.urgebike.com