Das neue Custom BH Lynx SLS des BH Coloma Teams 2025

Produktnews: Das BH Coloma Team startet in den neuen olympischen Zyklus mit zwei vielversprechenden Neuverpflichtungen und dem Ziel, bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ganz vorne mit dabei zu sein. BH wird die Rider bei dieser Herausforderung mit dem kürzlich neu vorgestellten BH Lynx SLS unterstützen.

Mit einer guten Mischung aus erfahrenen Fahrern und jungen Talenten geht das BH Coloma Team mit einem klar definierten Ziel in den neuen olympischen Zyklus: den Anschluss an die Weltspitze zu halten. David Valero wird ein Team anführen, das verstärkt durch die vielversprechenden Neuzugänge David Campos und Olivia Onesti (U23-Weltranglistenerste und Top-Ten-Elitefahrerin) eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne spielen soll. Daneben vervollständigen Jofre Cullell, Sofía Waite, Alberto Barroso, Catriel Soto und Rocío del Alba García ein Team, das im Weltcup glänzen kann.

BH Lynx SLS rückt in den Mittelpunkt der Weltcup-Rennen

Im Jahr 2025 wird das BH Lynx SLS in den Mittelpunkt der Weltcup-Rennen rücken. Im vergangenen Jahr blieben die wichtigsten Merkmale des Bikes noch lange Zeit verborgen. In der kommenden Saison wird es jedoch nicht unbemerkt bleiben. Jeder Team-Rider erhält ein individuelles BH Lynx SLS, das sich von glattem schwarzem Carbon in eine Explosion von Farben verwandelt, die für jeden einzigartig ist. David Valero, Olivia Onesti, Jofre Cullell und David Campos werden nicht nur durch ihre Leistung auffallen, sondern auch durch das auffällige Design ihrer Lynx SLS Bikes.

Das BH Lynx SLS hat sich schnell zum Lieblingsrad des Teams entwickelt. Das vollgefederte Bike hat einen kurzen Federweg am Hinterbau, bietet aber dennoch alle Vorteile des Split Pivot Systems. Das bedeutet, dass die 80 Millimeter Federweg am Hinterbau optimal genutzt werden und die Federung genauso unabhängig von den Pedal- und Bremskräften agieren kann wie beim BH Lynx Race. Für viele ist es auch die klare, minimalistische und integrierte Ästhetik, die das BH Lynx SLS so einzigartig und unverkennbar macht.

Laufräder: einer der wichtigsten Aspekte eines Wettkampfrades

Bei der Konstruktion des Bikes wurden viele der Sponsoren und Partner beibehalten, die das Team bereits letztes Jahr unterstützt haben. Für das perfekte Fahrwerk sorgt Fox mit der Fox 34 SC Gabel, die auf 110 mm abgestimmt ist. Ein Highlight des Lynx SLS ist die nahezu vollständige Integration des Dämpfers in den Rahmen, wobei weiterhin ein Dämpfer in Standardgröße zum Einsatz kommt – in diesem Fall der leichte Fox Float SL. Für den Antrieb sorgt die XTR-Gruppe von Shimano, die nach wie vor unübertroffene Zuverlässigkeit und Präzision bietet.

Die Laufräder sind einer der wichtigsten Aspekte eines Wettkampfrades, und hier liegt eine der wichtigsten Neuerungen für das BH Coloma Team. Während Duke weiterhin die Laufräder liefert, werden diese nun mit Maxxis Reifen kombiniert. Gemini trägt mit seinen Pröpus Lenkern, die an das Design des jeweiligen Bikes angepasst sind, zur Gewichtsreduzierung und zur vollständigen Integration bei. Die BikeYoke Divine SL Sattelstütze ist für ihre Zuverlässigkeit und ihr geringes Gewicht bekannt. Prologo liefert Sättel und Griffe. Favero schließlich unterstützt das Team mit seinen Assioma Pedalen.

Während das BH Lynx SLS das Hauptbike des Teams sein wird, kann das Team auch auf das BH Lynx Race und – für weniger technische Strecken – auf das leichte BH Ultimate mit seinem steifen Carbon-Rahmen zurückgreifen.

Web: www.bhbikes.com