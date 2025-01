News / E-MTB: Besitzer der E-MTBs Canyon Spectral:ON und Torque:ON bekommen ab März kostenlos neue Akkus. Damit reagiert Canyon auf die Problematik mit gerissenen Akku-Gehäusen, über die Canyon die Kunden im vergangenen November informiert hatte. Kleine Anpassungen am Gehäuse und ein optimierter Produktionsprozess sollen die Probleme beheben.

Im November 2024 informierte Canyon alle Besitzer der E-MTBs Spectral:ON und Torque:ON über Probleme mit den darin verbauten Akkus (wir haben berichtet). Viele Akkus wiesen Risse im Kunststoffgehäuse auf, was bei eventuellem Feuchtigkeitseintritt und Kurzschlüssen auch eine Brandgefahr darstellen kann. Deshalb wies Canyon die Kunden an, ihre Räder nicht mehr zu nutzen und betroffene Akkus zu entsorgen. Entsprechend groß war der Unmut, auch weil eine kurzfristige Lösung des Problems nicht in Aussicht stand. Im Dezember folgte eine neuerliche Information, dass eine Lösung für Februar in Aussicht stellte und allen Betroffenen auch eine finanzielle Kompensation bot.

Heute (23. Januar 2025) informiert Canyon die betroffenen E-Mountainbiker nun erneut. Neue, verbesserte Akkus, die das Problem beheben, sollen demnach ab März verfügbar sein. Alle Besitzer von Spectral:ON und Torque:ON können diese neuen Akkus nun kostenlos über einen Link in der entsprechenden E-Mail bestellen. An der Kapazität ändert sich dabei laut Canyon nichts – diese bleibt, je nach Variante, weiterhin bei 720 Wh bzw. 900 Wh.

Was war das Problem der defekten Akkus?

Wie aus den FAQs zum Thema bei Canyon zu entnehmen ist, dürfte das Hauptproblem in unvorhergesehenen Reaktionen zwischen unterschiedlichen im Produktionsprozess verwendeten Materialien und Stoffen (Schmiermittel etc.) gelegen haben. Eine 100%ige Aussage hierzu macht Canyon zwar nicht, doch zwischen den Zeilen lässt sich dies recht deutlich herauslesen

Was wurde angepasst?

Entsprechend dem identifizierten Problem wurde sowohl das Akku-Gehäuse als auch der Produktionsprozess optimiert, um die Probleme zu beseitigen. Dabei hält man weiterhin am Kunststoffgehäuse fest, auch ansonsten hat sich an den Eckdaten wohl nichts geändert. Im Inneren hat man die Elektronik nun noch besser geschützt, dass selbst bei Wassereintritt diese nun besser geschützt ist als zuvor.

Ist etwas beim Akku-Tausch zu beachten?

Laut Canyon ist der neue Akku 1:1 kompatibel mit den bestehenden. Man benötigt keine weiteren, zusätzlichen Teile oder Schrauben.

Bekommen alle Kunden ihre Akkus im März?

Wohl leider nicht. Laut Canyon startet die Auslieferung der ersten Charge im März, weitere sollen dann im Abstand von einigen Wochen erfolgen. Wie groß die jeweiligen Chargen sind, bzw. wie viele Betroffene Canyon hier direkt versorgen kann, ist derzeit leider nicht bekannt.

Angesichts des Ausmaßes des Problems ist es durchaus bemerkenswert, dass Canyon dieses nun doch so schnell lösen konnte. Dass viele Kunden dennoch verärgert sind bzw. waren, ist zwar verständlich, doch komplett neue Akkus in dieser Stückzahl in derart kurzer Zeit zu produzieren, dürfte kein leichtes Unterfangen gewesen sein. Es bleibt zu hoffen, dass möglichst viele Kunden im März mit den neuen Akkus versorgt werden und sich rechtzeitig zum Saisonstart wieder über ein fahrbereites E-MTB freuen können.

Hier geht es zur Micro-Site für die Kunden inklusive aller aktuellen Informationen: