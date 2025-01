Flyer Upstreet TR:CF und Uproc SL:X gewinnen renommierten Preis

Produktnews: Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde der Schweizer E-Bike-Pionier Flyer mit dem renommierten Design & Innovation Award ausgezeichnet. Bei der diesjährigen Verleihung konnte Flyer die Fachjury mit dem urbanen S-Pedelec Upstreet TR:CF sowie dem Light E-MTB Uproc SL:X überzeugen.

Mit dem urbanen Upstreet TR:CF und dem sportlichen Light E-MTB Uproc SL:X gewinnt Flyer den renommierten Design & Innovation Award zum sechsten Mal in Folge. Der Award der Bikeindustrie ist Gütesiegel und Benchmark für herausragende Produkte. Beim Leichtgewicht Uproc SL:X aus dem Mountainbike-Segment des Schweizer E-Bike Pioniers hebt die Jury neben dem eleganten und sportlichen Design das spritzige Fahrverhalten auf dem Trail hervor. Das S-Pedelec Upstreet TR:CF überzeugt mit Wertigkeit, modernster Technologie und maximalem Komfort.

Upstreet TR:CF – Urbanes S-Pedelec mit MGU von Pinion

„Nur Fliegen ist schöner: Das Flyer Upstreet TR:CF 7.63 HS vereint als Edel-Pendler modernste Technologie mit maximalem Komfort und sorgenfreier Nutzung.“ So lautet das Verdikt der Jury zum Urban E-Bike der Schweizer. Viel Anerkennung gibt es vor allem für zukunftsweisende Leistungen dieses modernen S-Pedelecs, denn „als eines der ersten S-Pedelecs überhaupt beherbergt der schicke Carbon-Rahmen die extrem wartungsarme Motor.Gearbox.Unit (MGU) von Pinion samt Riemenantrieb aus dem Hause Gates. Schaltprobleme unter Last oder im Stand gehören damit der Vergangenheit an.“ Neben den automatischen Schaltfunktionen lobt die Expertenjury zudem den 700 Wh großen Akku, die Lichtanlage sowie den Fahrkomfort durch gefederte Sattelstütze und wertige Federgabel. Flyer bietet das Upstreet TR:CF als High-Speed Modell oder auch mit Unterstützung bis 25 km/h an. Es ist erhältlich in der Rahmenform Gents und in den Farben Cast Silver Gloss und Jasper Green Satin. Preis: ab 7.999 Euro.

Light E-MTB Uproc SL:X – Formschön im Rahmen integrierter Bosch Performance Line SX-Motor

Das leichte Uproc SL:X mit 130 mm Federweg wurde für Spaß auf dem Trail entwickelt. Dies bestätigt die Jury eindrucksvoll: „Auf dem Trail überzeugt das Flyer mit einem leichten und spritzigen Fahrverhalten durch das progressive Fahrwerk. Gerade auf flowigen Trails bietet es ein Maximum an Fahrspaß und zaubert einem dabei ein breites Grinsen ins Gesicht.“ Der leichte Carbon-Rahmen und ausgesuchte Komponenten ermöglichen ein Gewicht von knapp 18 kg. Neben modernster Technik sticht beim ersten Light E-MTB von Flyer das markante Design hervor: „Seine geraden Linien sorgen für einen eleganten und sportlichen Look, wobei die silberne Lackierung an die kultigen Silberpfeile erinnert. Der Bosch Performance Line SX-Motor ist formschön in den Rahmen integriert.“ Pluspunkte gibt es darüber hinaus für „clevere Detaillösungen wie das Multitool im Steuerrohr und das integrierte Frontlicht, das direkt vom Haupt-Akku gespeist wird.“ Das Uproc SL:X ist in vier Spezifikationen und in der Rahmenfarbe Cast Silver Gloss ab 5.799 Euro erhältlich. Getestet wurde von der Jury das Modell Uproc SL:X 8.70.

Web: www.flyer-bikes.com