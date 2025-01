Gorewear Spinshift Gore-Tex Jacke im Test: Gorewear hat die Spinshift Jacke gezielt für die Unterlenker-Position entwickelt, dabei kommt die neuste Generation des Gore-Tex Material, das dünner, leichter und PFC-Frei ist, zum Einsatz.

Daten zur Gorewear Spinshift Gore-Tex Jacke

Passform Eng Robustheit 80% Regenschutz 100% Windschutz 95% Atmungsaktivität 75% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Ja Preis 249,95€

Erster Eindruck

Auch die zweite Jacke von Gorewear, die wir in unserer Regenjacken-Testserie unter die Lupe genommen haben, macht auf den ersten Blick einen sehr hochwertigen und robusten Eindruck. Wie bereits angesprochen kommt die neueste Gore-Tex Technologie zum Einsatz, wodurch die Jacke noch dünner und leichter (147 Gramm) ist. Im Vergleich zur universell einsetzbaren Endure Jacke ist die Gorewear Spinshift rein auf den Radsport ausgelegt. Mit ihrem Kinetic Garment Design, soll sich die Jacke wie eine zweite Haut anfühlen und besonders gut in der Unterlenker-Position sitzen. Vom Aufbau ist die Jacke sehr minimalistisch gehalten, so gibt es keinerlei Einstellmöglichkeiten. Saum und Armbündchen sind mit flexiblen Einsätzen versehen.

An Verstaumöglichkeiten gibt es auf dem Rücken eine kleine Tasche, in der beispielsweise ein Smartphone Platz findet. In dieser Tasche kann aber auch die gesamte Jacke verstaut werden. Dank des geringen Packmass kann sie problemlos in einer Trikot Rückentasche mitgenommen werden. Für ein Plus an Sicherheit, ist die Gorewear Spinshift Jacke mit Reflektoren versehen.

Gorewear Spinshift Gore-Tex Jacke

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm hatten wir die Jacke in EU-Größe M zum Test. Unter der Jacke trugen wir nur einen dünnen Baselayer. Ein weiterer Midlayer hätte nicht mehr unter die Jacke gepasst. In aufrechtstehender Position sitzt die Jacke straff und spannt um den oberen Rückenbereich. Auf dem Rad entlastet sich dann das spannende Gefühl, wenn man in vorgebeugter Position sitzt. Jedoch bleibt ein grundsätzlich eingeengtes Gefühl, da das Material nicht dehnbar ist. Ebenfalls ist bei unserer Testfahrt der verlängerte Rücken nicht an Ort und Stelle geblieben und stattdessen nach oben gerutscht. Hatte die Gorewear Endure Jacke in EU-Größe M perfekt gesitzt, empfehlen wir bei der Spinshift Jacke definitiv eine Nummer größer zu wählen. Was die Performance zum Wetterschutz betrifft, spielt Gorewear natürlich in der obersten Liga mit. Die Spinshift Jacke ist dabei keine Ausnahme, so schützt sie sehr zuverlässig vor Regen und Wind. In der kühleren Jahreszeit muss allerdings mit einem Schlauchschal nachgeholfen werden, da der Kragen mit mittlerer Länge den Halsbereich nicht vollständig abdeckt. Was die Atmungsaktivität betrifft, so gibt es hier leider Abstriche, da es keinerlei Belüftungsöffnungen gibt und auch auf einen 2-Wege-Reisverschluss verzichtet wurde.

WEB: gorewear.com

