Zimtstern Boltz Packable Regenjacke im Test: Die Schweizer Genussmanufaktur Zimtstern hatte ihren Ursprung im Wintersport. Nach ihrer Neuausrichtung im Jahre 2019 steht MTB Bekleidung im Fokus. Wir haben uns die packbare Boltz Regenjacke mal genauer angeschaut.

Daten zur Zimtstern Boltz Packable Regenjacke

Passform Körpernahe Passform Robustheit 83% Regenschutz 85% Windschutz 95% Atmungsaktivität 70% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Ja Preis 140,00€

Erster Eindruck

Zimstern steht, neben Nachhaltigkeit, für Funktion, Qualität und Design. Bei Letzterem soll es aber dezent und lässig sein. Die Zimtstern Boltz Packable Regenjacke macht hier keine Ausnahme. Die Jacke ist dezent gehalten und kommt ohne Kapuze oder irgendwelche Einstellmöglichkeiten daher. Die 2,5 Lagige Jacke mit Membran (10.000mm Wassersäule) besteht aus einem nicht dehnfähigen Gewebe, das eine angenehme Haptik besitzt. Dabei ist die Jacke im Inneren mit einer gummiartigen Schicht versehen, zudem sind alle Nähte verklebt. Zimstern setzt am Saum und an den Armbündchen auf elastische Gummizüge. Diese sind mit dem Slogan „Made for Friends“ verziert. Auch die Brusttasche, die die einzigste Tasche an der Jacke ist, besitzt ein kleines feines Detail. So ist der Reisverschluss mit einer Zughilfe mit Zimsternlogo versehen. Die Tasche selbst besitzt eine klassische Brustaschengröße, in der sich problemlos ein Smartphone und ein, zwei Riegel unterbringen lassen. Der Halsbereich ist kurz gehalten und besitzt am oberen Bereich einen Schutz aus weichem Fleece, um Reibung am Hals durch den Reisverschluss zu vermeiden. Optisch auffällig sind die im unteren Rückenbereich angebrachten Streifen, die für ein eine bessere Sichtbarkeit sorgen, da sie genau wie die Logo-Prints reflektierend sind.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm passt die Größe M bzw. 50 der Zimtstern Boltz Packable perfekt. Bei der Testfahrt konnte noch ein dünnes Fleece darunter getragen werden.

Zimtstern Boltz Packable Regenjacke

Die Zimtstern Boltz Packable Regenjacke gehört zu den Jacken die körperbetont sitzen. Dabei engt die Jacke, trotz des unelastischen Materials, nicht ein und gibt einem den nötigen Bewegungsspielraum. Dabei ist der vordere Saum sehr kurz gehalten, was auf dem Rad Vorteile bringt, sie aber dadurch aber weniger universell für andere Outdoor-Aktivitäten einsetzbar ist. Auf dem Rad hingegen sitzt die Jacke perfekt. Durch den kurz gehalten Saum, wirft sie so keine störende Falten oder beult sich nicht aus. Die verlängerte Rückenpartie könnte hingegen auch gerne etwas länger ausfallen. Die Armlänge ist neutral gehalten, sodass sie nicht überlang oder zu kurz ausfällt. Wichtig für den MTB Sport, die Jacke ist robust genug gehalten um auch Streifer mit Ästen oder kleineren Dornen unbeschadet zu überstehen. Leider fehlt der Jacke ein Belüftungskonzept, hier hilft nur das Öffnen des Ein-Wege-Reisverschluss, wenn es unter der Jacke zu heiß wird. Wird es Nass, so hat uns die Jacke auf unserer Tour nicht im Stich gelassen, auch bei unserem Labor Duschtest, blieben wir trocken.

Web: zimtstern.com

Was du vor dem Kauf einer Regenjacke beachten sollst, verraten wir dir hier: